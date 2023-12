Zabytkowa kapliczka w Nowym Kawkowie uratowana dzięki wsparciu starostwa powiatowego

Jak podało starostwo, dzięki przeprowadzonym pracom konserwatorskim kapliczkę w Nowym Kawkowie udało się ocalić od zniszczenia i przywrócić jej dawną świetność. To jeden z kilkudziesięciu tego typu zabytkowych obiektów sakralnych odrestaurowanych w ostatnich latach przy udziale samorządu.

— Kapliczki przydrożne to element dziedzictwa architektonicznego Warmii, ale to też ważny obiekt dla lokalnej społeczności. Dbałość o ich zachowanie jest naszym obowiązkiem, dlatego, w miarę posiadanych środków robimy wszystko, by uchronić te unikatowe symbole zwyczajów i religii naszych przodków — przekazał starosta olsztyński Andrzej Abako.

Wolnostojąca kapliczka przydrożna w Nowym Kawkowie pochodzi z końca XIX wieku. Od lat była w bardzo złym stanie technicznym - brakowało w niej wielu cegieł, które powypadały z muru. W dodatku była mocno przechylona w stronę drogi, co groziło jej zawaleniem. Dlatego mieszkańcy zwrócili się o pomoc do starosty.

W 2021 roku wykonano ekspertyzę, która wskazała, że przy tak dużej skali zniszczeń większość prac konserwatorskich byłaby niemożliwa do realizacji bez zmiany lokalizacji i następnie rekonstrukcji kapliczki. Dlatego w uzgodnieniu z gminą Jonkowo została ona przesunięta o dwa metry, dalej od drogi.

Prace restauratorskie i roboty budowlane trwały od czerwca. Objęły m.in. mycie, dezynfekcję cegieł i kamieni z glonów i porostów, odkorodowanie krzyża, uzupełnienie ubytków, montaż nowego, drewnianego okna, tynkowanie i zabezpieczenie mikrobiologiczne. Rewitalizacja kapliczki kosztowała ponad 100 tys. zł. Powiat pozyskał na ten cel dotację z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie w wysokości 75 tys. zł, pozostałą kwotę pokrył jako wkład własny.

Przydrożne kapliczki są najbardziej charakterystycznym elementem krajobrazu dawnej Warmii. Szacuje się, że do dzisiaj zachowało się ponad 1300 takich historycznych obiektów. Najstarsze znajdują się w Dobrągu - z 1601 r. i Barczewie - z 1607 r. Większość pozostałych pochodzi z przełomu XIX i XX wieku. (PAP)

autor: Marcin Boguszewski