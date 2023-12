Najstarsza ofiara ma 80 lat, najmłodsza 5

Ponad 50 osób jest rannych po rosyjskim ataku rakietowym na Kijów. Wśród poszkodowanych jest sześcioro dzieci. Większość rannych ucierpiała na skutek odłamków rakiet zestrzelonych przez obronę powietrzną.Był to już drugi taki atak w ostatnich dwóch dniach. Użyto do niego trudnych do wykrycia pocisków balistycznych. Zostały wystrzelone najprawdopodobniej z kierunku północnego.– W dzielnicy Dnieprowskiej płoną cztery samochody w podwórku budynku mieszkalnego. Płonie jeden z balkonów i uszkodzona została fasada. Ratownicy ewakuowali już 15 mieszkańców, w tym czworo dzieci. Strażacy gaszą pożar. Ewakuacja mieszkańców trwa – poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko na Telegramie.(PAP)sm/ mal/