Sprzedawcy paliw suszą kieszenie kierowców. Co nas czeka w najbliższych tygodniach?

Jest taniej, ale mogłoby być dużo taniej — to najkrótsze podsumowanie tego, co dzieje się obecnie na stacjach benzynowych. Ceny paliw spadają, bo od miesiąca spadają ceny hurtowe, ale tempo obniżek przy dystrybutorach nie jest zawrotne, a przynajmniej dużo niższe, niż wynikałoby to z obniżek cen hurtowych. W sumie od listopada, kiedy rozpoczął się cykl obniżek na rynku hurtowym, na stacjach ceny detaliczne benzyny Pb95 i oleju napędowego spadły tylko średnio o 13 i 14 groszy na litrze.

Według danych BM Reflex średnia cena diesla w ubiegłym tygodniu spadła o 4 gr na litrze do 6,60 zł. Natomiast średnia cena benzyny 95 spadła o 5 gr do 6,43 zł za litr.

Na Warmii i Mazurach ceny był podobne, bo benzyna kosztowała średnio 6,46 zł za litr (spadek o 2 gr), a olej napędowy — 6,64 (spadek także o 2 gr)

Zdaniem ekspertów spadek cen na stacjach nie odzwierciedla obniżek cen hurtowych, bo paliwo na stacjach mogłoby być dużo taniej, nawet o 50 groszy na litrze.

Dlaczego tak się nie dzieje? To z powodu marż detalicznych, które są obecnie bardzo wysokie. Eksperci e-petrol.pl szacują, że w przypadku bezołowiowej „95” jest to 45-50 gr na litrze i ok. 30 gr na litrze oleju napędowego. Tymczasem z ich wyliczeń wynika, że przeciętnie w ciągu roku marże wynosiły odpowiednio 14 i 10 gr na litrze. To 3-4-krotny wzrost. Tak więc gdyby nie to, to cena benzyny mogłaby się zbliżać do poziomu 6,10 zł, a diesla do 6,30 zł.

Co nas czeka najbliższych dniach? — W dalszym ciągu spodziewamy się kontynuacji spadku cen paliw na stacjach do 5 groszy na litrze — prognozują analitycy BM Reflex.

Według analiz e-petrol.pl w tym tygodniu kierowcy powinni spotkać się na stacjach paliw z ceną 6,50-6,61 zł za litr diesla. W przypadku benzyny 95 ceny powinny kształtować się w przedziale 6,31-6,42 zł.

Ze spadku cen najbardziej cieszą się właściciel aut z silnikiem diesla, bo jak podaje BM Reflex, w porównaniu z ubiegłym rokiem olej napędowy jest tańszy o 1,07 zł. To sporo, ale w przypadku benzyny kierowcy zyskują już tylko 12 groszy na litrze. Ale to dobrze, zwłaszcza że grudzień to czas przygotowań do świąt Bożego Narodzenia, a co za tym idzie, większych wydatków. Na te w kieszeniach kierowców ma szanse zostać trochę więcej pieniędzy.

