Premier Tusk: wprowadzimy kasowy PIT, urlop dla przedsiębiorcy oraz „babciowe”

Wprowadzimy kasowy PIT dla przedsiębiorców, urlop dla przedsiębiorców od składek oraz „babciowe”, czyli świadczenie dla młodych matek wracających do pracy – powiedział we wtorek w Sejmie podczas expose premier Donald Tusk. Zapowiedział też wprowadzenie Rady Fiskalnej, opiniującej wydatki państwa.

„Nie czekaliśmy na to głosowanie. Rozmawiałem długo z kandydatkami i kandydatami na ministrów, jak zrealizować takie projekty – i one będą zrealizowane natychmiast – jak kasowy PIT” – powiedział we wtorek premier Donald Tusk podczas expose w Sejmie. Dodał, że są środki na wprowadzenie takiego rozwiązania od razu. „Czyli przedsiębiorcy zapłacą podatek dochodowy pod otrzymaniu środków z otrzymanej faktury a nie samej faktury. Czekali na to całe lata” – dodał.

Donald Tusk mówił także o urlopie „wymarzonym przez setki tysięcy mikroprzedsiębiorców". Dodał, że jest to „także kwestia godnościowa”.

„Urlop dla przedsiębiorcy, a więc odstąpienie od płacenia składki, kiedy ich mała firma, ich działalność gospodarcza nie jest aktywna, bo mają też prawo do wypoczynku” – dodał premier.

Z programu Koalicji Obywatelskiej wynika, że w ramach „urlopu dla przedsiębiorców” osoba prowadząca działalność będzie w okresie jednego miesiąca w roku zwolniona z obowiązku zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne, poza tym w tym okresie będzie im przysługiwać świadczenie urlopowe w wysokości połowy płacy minimalnej.

Premier zapowiedział natychmiastowe ograniczenie czasu kontroli mikroprzedsiębiorców. Dodał, że takim przedsiębiorcom jest „trudno przetrwać w kleszczach niekończących się, ciągnących bez umiarkowania kontroli”. Donald Tusk podkreślił także, że „nic, co byłe przez lata, nie zostanie zabrane”.

„Będzie +babciowe+ w tym roku w ramach programu +Aktywna mama+” - powiedział premier Tusk. „Wypłacimy każdej mamie, każdej rodzinie, wszystkim rodzicom, którzy potrzebują pomocy na opiekę nad swoim maleństwem po 1,5 tys. zł miesięcznie” – dodał.

„Babciowe” ma być comiesięcznym świadczeniem wypłacanym na każde dziecko do 3 roku, pod warunkiem, że matka dziecka po urlopie macierzyńskim wróci do pracy. Środki mają być przeznaczone na opiekę nad dzieckiem, np. w żłobku lub przekazywane babci, jeśli ta się zgodzi podjąć opieki nad maluchem.

Szef rządu zapowiedział, że „daje przykłady tylko z tych rzeczy, które ruszą natychmiast albo już ruszyły”.

„Równocześnie będziemy prowadzili odpowiedzialną politykę fiskalną i zadbamy o stabilność finansową państwa” – zadeklarował Tusk.

Wezwał do wsparcia, aby oferować pomoc „tam, gdzie ona jest potrzebna”, „abyśmy wspierali każdego Polaka i Polki, którzy chcą pracować, albo tych, którzy nie mogą i potrzebują pomocy”.

„I równocześnie będziemy pilnowali odpowiedzialnej polityki finansowej. Między innymi dlatego wprowadzimy Radę Fiskalną - ludzi, którzy będą opiniowali wydatki w taki sposób, aby nasza możliwie hojna, szczodra polityka społeczna nie zagrażała w żaden sposób stabilności finansowej państwa. Polska stanie się modelowym państwem w całej Unii Europejskiej, godzącym jedną i drugą potrzebę – a więc dobrobytu obywateli i pewności, stabilności państwa” – powiedział Tusk.

Na stronach Sejmu znalazła się definicja Rad Polityki Fiskalnej jako ciał, które są „powoływane są na podstawie prawa publicznego, zatrudniając niepartyjnych profesjonalistów, którzy otrzymują mandat do prowadzenia stałego monitoringu i/lub doradztwa w zakresie realizacji polityki fiskalnej. Zadaniem tego rodzaju instytucji jest zwiększenie presji na dyscyplinę fiskalną, podwyższenie jakości debaty na temat finansów publicznych oraz promowanie przejrzystości i odpowiedzialności fiskalnej”.

Premier powiedział także, że zostanie dokonany „błyskawiczny audyt w spółkach Skarbu Państwa” i zostanie „przedstawiony obraz tego, co działo się w spółkach Skarbu Państwa”.

Expose i wniosek o wotum zaufania dla Rady Ministrów przedstawionej przez Tuska są teraz przedmiotem debaty posłów, a głosowanie zaplanowano po godz. 16. Jeżeli rząd Donalda Tuska uzyska wotum zaufania, w środę odbędzie się jego zaprzysiężenie w Pałacu Prezydenckim. (PAP)