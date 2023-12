Do sądu trafił akt oskarżenia w sprawie zaniedbań w schronisku dla zwierząt w Bystrym

Do Sądu Rejonowego w Giżycku trafił akt oskarżenia ws. zaniedbań w schronisku dla zwierząt w Bystrym. Za znęcanie się nad psami odpowiedzą prowadzący schronisko a za niewłaściwy nadzór burmistrz i miejski urzędnik - podała prokuratura.

Jak poinformował PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski, akt oskarżenia w sprawie zaniedbań w schronisku w Bystrym przygotowała Prokuratura Rejonowa Olsztyn Północ. Obejmuje on cztery osoby.

Przedsiębiorcy prowadzący schronisko w Bystrym Jan K. oraz Anna K.-K. usłyszeli zarzuty znęcania się nad psami w okresie od czerwca 2016 do listopada 2021 roku. Według oskarżenia, osoby te, które były odpowiedzialne za zarządzanie schroniskiem, utrzymywały psy bez prawidłowej opieki weterynaryjnej, w stanie nieuleczalnej choroby, bez zapewnienia odpowiednich warunków bytowania, w pomieszczeniach nie chroniących zwierząt przed trudnymi warunkami atmosferycznymi. Na terenie schroniska nie było kanalizacji, w rezultacie czego powstawały zastoiny wody z fekaliami. Zwierzęta nie były wyprowadzane na spacer, miały niewłaściwą profilaktykę i opiekę weterynaryjną, nie stosowano kwarantanny, co powodowało rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych. Drugi zarzut dotyczy tego, że podejrzani składowali w pobliżu schroniska odchody i martwe zwierzęta, co stwarzało zagrożenie sanitarne i epidemiologiczne. Na działkach w pobliżu schroniska znaleziono ponad 60 padłych psów, ich szczątki były płytko zakopane albo porzucone.

Czyny te są zagrożone karą od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Burmistrz Giżycka Wojciech I. oraz Ewa U.-W. naczelnik wydziału gospodarki komunalnej i ochrony środowiska urzędu miasta w Giżycku usłyszeli zarzuty niedopełnienia obowiązków służbowych, ponieważ zdaniem oskarżyciela sprawowali niewłaściwy nadzór nad schroniskiem w Bystrym w rezultacie czego psy przebywały w warunkach niespełniających standardów; w pobliżu schroniska składowane były odpady stwarzające zagrożenie sanitarne i epidemiologiczne. Te czyny także są zagrożone karą od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Zdaniem prokuratora, burmistrz oraz urzędnik nie realizowali uchwały rady miasta Giżycko dotyczącej programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Giżycka.

W toku postępowania przygotowawczego uzyskano opinie biegłych: lekarzy weterynarii, którzy wypowiedzieli się na temat stanu zdrowia psów oraz sposobu sprawowania opieki a także opinie z zakresu ochrony środowiska. Żaden z oskarżonych w postępowaniu prokuratorskim nie przyznał się do zarzutów.

Wobec prowadzących schronisko prokurator zastosował dozór policji oraz zakazał prowadzenia działalności gospodarczej związanej w utrzymaniem i posiadaniem zwierząt. (PAP)