Kogo dyskryminuje Boże Narodzenie?

Do życzeń Wesołych Świąt już się przyzwyczaiłem, choć do dzisiaj nie wiem o jakie to tajemnicze "Święta" chodzi. Ja znam Święta Bożego Narodzenia, a kto ich nie uznaje czy nie obchodzi, to jego sprawa. Ale w takim razie po co życzenia, skoro nic nie świętuje?