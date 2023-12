K.Gawkowski (Lewica): W środę po zaprzysiężeniu rządu ministrowie wejdą do swoich resortów

W środę po zaprzysiężeniu rządu Donalda Tuska nowi ministrowie wejdą do swoich resortów, Niektórzy wcześniej, niektórzy później, bo jednym z pierwszych elementów będzie spotkanie Kolegium ds. Służ Specjalnych - powiedział we wtorek w TVN24 szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.

Sejm wybrał w poniedziałek wieczorem w ramach tzw. drugiego kroku konstytucyjnego przewodniczącego PO Donalda Tuska na premiera. We wtorek Tusk wygłosi w Sejmie expose i odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla rządu, a w środę rano w Pałacu Prezydenckim odbędzie się zaprzysiężenie gabinetu Tuska.

Gawkowski, który w rządzie Donalda Tuska ma być wicepremierem i szefem resortu cyfryzacji, we wtorek w TVN 24 pytany był, kiedy nowi ministrowie wejdą do swoich resortów, czy formalnie stanie się to w środę po zaprzysiężeniu rządu, czyli około godz. 11-12. "Myślę, że niektórzy wcześniej, niektórzy później, bo Donald Tusk przedstawił już nam też informację, co odbędzie się w ramach tej pracy w KPRM. Tzn. my oprócz tego, że będziemy mieli zaprzysiężenie, to niektórzy ministrowie są w ciałach, które mają odpowiedzialność konstytucyjną za. bezpieczeństwo. Jednym z takich pierwszych elementów będzie spotkanie Kolegium ds. Służ Specjalnych. Więc nie wszyscy ministrowie pojadą do swoich resortów, niektórzy zostaną w KPRM ze względu na konieczność dokonania zmian w tych wszystkich sprawach, które dotyczą bezpieczeństwa Polski" - odpowiedział szef klubu Lewicy.

Zapytany czy pierwszym co zrobi nowy rząd to będą zmiany personalne w służbach i zmiany personalne w mediach publicznych, odparł: "Ja nie wiem co zrobi Donald Tusk, bo to jest wola premiera". "Gdybym namawiał premiera i gdybym miał na to wpływ, wierzę, że tak będzie, to namawiałbym do tego, żebyśmy zaczęli od dobrej zmiany w służbach specjalnych. Bo ja nie ufam obecnej władzy, że nie zostawiła tam różnego rodzaju podsłuchów, w cudzysłowie oczywiście, ale nie zostawiła min, które będą robiły wszystko, żeby tę władzę przewrócić" - mówił Gawkowski. Pytany czy wie, kto będzie nowym szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, odpowiedział, że wie, ale nie powie.

Dopytywany jak będzie ze zmianami w mediach publicznych wskazał, że to "domena Sejmu i ministra kultury nowego w tym obszarze". "Będzie szybko informowana o tym opinia publiczna. Nie wiem czy to będą godziny, ale jestem przekonany, że będą dni" - podkreślił Gawkowski.

Przyszły minister cyfryzacji pytany był także, czy przeprowadzony będzie audyt czy bilans otwarcia. "Na pewno. Ja w swoim ministerstwie na pewno będę chciał przeprowadzić audyt, który ma dać takie poczucie, gdzie jesteśmy w sprawach i finansowych i kadrowych. Żadnych wątpliwości. Premier w KPRM też będzie planował coś takiego" - powiedział poseł.

"My, też jako Lewica, namawiamy premiera i wierzę, że to się odbędzie, do tego by powstała Biała Księga Finansów Publicznych. To znaczy, żeby jeszcze w tym roku, a najpóźniej w styczniu, kiedy będzie uchwalany budżet powstała pełna informacja o tym, gdzie pieniądze, gdzie wyciągnięte, kto je zabierał i jak wygląda stan budżetu i finansów w Polsce" - zaznaczył.

Pytany, czy da się to zrobić w ciągu tych parunastu dni w tym roku, ocenił: "W czasie 6 tygodni tak". "Uważam, że przed ostatecznym przyjęciem budżetu, co będzie miało w styczniu, powinniśmy taką białą księgę mieć, powinniśmy ją otworzyć i wszyscy powinni móc do niej zajrzeć. Niech się też PiS odniesie, niech oni wiedza, że my to wiemy i niech powiedzą jak było za ich rządów" - dodał Gawkowski. (PAP)