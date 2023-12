Tunel pod peronami w Olsztynie jest na etapie prac wykończeniowych [ZDJĘCIA]

Nowy Dworzec Kolejowy Olsztyn Główny to jedno z najbardziej oczekiwanych przedsięwzięć w stolicy Warmii i Mazur, realizowane w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023, z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Ten czwarty w kolejności Dworzec Główny w Olsztynie będzie stanowił ważny punkt w historii komunikacji kolejowej w regionie, kontynuując tradycję poprzednich trzech dworców zbudowanych w latach 1872, po 1945 i w latach 1969-1971.

Nowy budynek dworca będzie wzniesiony na planie trapezu, a jego elewacja frontowa ozdobiona będzie wielkoformatowym zegarem oraz charakterystycznym neonem "Dworzec Kolejowy", przeniesionym z poprzedniego obiektu z uwzględnieniem zaleceń konserwatora zabytków. Od strony peronów elewacja zostanie ozdobiona napisem z logotypem PKP i nazwą dworca. Długość elewacji od strony peronów wyniesie około 73 m, szerokość pod dachem blisko 29 m, a najwyższy punkt dachu osiągnie wysokość około 12 m. Projekt zakłada również harmonijne połączenie bryły z wiatą peronu 1, nawiązującą stylem do charakterystycznego dla dworca modernistycznego designu. Wystający poza obrys bryły dach dodatkowo uwydatni unikatowy charakter obiektu.

Jednocześnie trwają prace na samej stacji. Zakończyła się budowa 3 peronu i teraz pasażerowie mogą korzystać już z dwóch nowych, zdecydowanie wygodniejszych peronów (są wyższe niż stare) nr 4 i 3. Teraz wykonawca przystąpił do demontażu starej konstrukcji peronów nr 2 i 1.

Perony będą nowe, ale wiaty, które były na starych peronach, będą te same, tyle że odnowione. Wiaty zostały uznane bowiem za zabytkowe i są pod ochroną konserwatora zabytków. Dlatego mają powrócić na perony. Jednak w związku z tym, że wiaty są różnej długości i szerokości, trzeba było je zamienić, by dostosować do konstrukcji nowych peronów. Ponadto ich filary staną lekko pod kątem (30-40 stopni), by zmieścić je na peronach.

Na peronie czwartym stoi wiata z peronu drugiego, a na peronie trzecim – wiata z peronu czwartego. Na peronie drugim pojawi się wiata z peronu trzeciego. Natomiast na peronie 1 stanie nowa wiata stalowa, bo stara zniknęła wraz z rozbiórką dworca. Nowa wiata będzie też się łączyć z budynkiem dworca, pełniąc jednocześnie funkcję zadaszenia wyjścia z dworca. Formą i materiałami ma nawiązywać do nowego dworca. Będzie miała 136 m długości. Peron 1 będzie też najdłuższy, bo będzie miał 511 metrów. Najkrótszy jest peron 4 – ma tylko 301 m.

Równolegle trwa też budowa 140-metrowego przejścia podziemnego od strony ul. Marii Zientary-Malewskiej, które połączy perony i dworzec z Zatorzem.

Z przejścia, które będzie nie tylko dłuższe niż stary 40-metrowy tunel, ale też wyższe i szersze, na perony prowadzić będą windy i ruchome schody. Prace na stacji wykonuje spółka Torpol, która też buduje sam dworzec. Konstrukcję dworca już widać.

Zakończenie prac przy budowie nowego dworca PKP Olsztyn Główny planowane jest w pierwszych miesiącach 2024 roku