Barbara Nowacka: Polska nigdy nie była tak słaba międzynarodowo; nieszanowana, odrzucana, wykluczana

Premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek przed południem wygłosił w Sejmie expose. Nowacka występująca w debacie w imieniu Koalicji Obywatelskiej powiedziała: "to co widzieliście to przeszłość, a my was witamy w dobrej przyszłości". Dodała, że zanim ta przyszłość nastąpi, należy "rozbić kilka kłamstw które tu padły".

"Polacy zapamiętają was przez gigantyczną inflację która doprowadziła do biedy, do upadku firm, tego, że w 2022 roku w Polsce było coraz więcej głodnych dzieci, a pan mówi o dobrej polityce socjalnej" - podkreśliła posłanka.

Nawiązując do bezpieczeństwa kraju, powiedziała, że PiS swoją nieudolną polityką skonfliktował Polskę z wieloma sąsiadami, doprowadził do kryzysu zbożowego oraz sytuacji, w której "wizy RP sprzedawane były na bazarach". "Polska nigdy nie była tak słaba międzynarodowo. Nieszanowana, odrzucana, wykluczana. Jedyna dyplomacja jaką uprawialiście to pohukiwania i krzyki zamiast budowania mocnych sojuszy" - oświadczyła.

Nawiązując do bezpieczeństwa ekonomicznego Polaków, Nowacka oceniła, że PiS doprowadził do największej inflacji, przez którą "chleb zdrożał z 4 zł do 9 zł", a emeryci po opłaceniu rachunków za prąd nie mieli środków na zakup produktów spożywczych.

"Bezpieczeństwo wewnętrzne: dzisiaj Polki i Polacy boją się policji. Doprowadziliście do upadku tę ważną służbę i zhańbiliście polski mundur. Nie tylko nieudacznikiem komendantem, ale mataczeniem przy śmierciach na komisariatach, przy oszustwach które popełniali wasi funkcjonariusze i przy politycznym, panie premierze, użyciu pałek i gazu wobec protestujących o swoje prawa kobiet" - podkreśliła Nowacka.

Jak dodała, prezes PiS Jarosław Kaczyński "dzielił Polaków mówiąc o gorszym sorcie", a rząd wykazywał się arogancją, kiedy "Polacy umierali w trakcie epidemii". "+Wałki+ na szpitalach tymczasowych, kupowanie respiratorów, to wszystko znamy" - mówiła.

"Co zaoferowaliście młodym? Denializm klimatyczny, wyśmiewanie ich marzeń i pragnień, pałki i gaz na protestach młodych, (szefa MEiN Przemysława) Czarnka w edukacji, który zamiast inwestować w szkoły inwestował w wille? " - pytała posłanka.

Nowacka oceniła, że młodzież i kobiety "nie kupią tych kłamstw". "Zbyt wiele widzieliśmy zaniechań, wkluczeń i pogardy przez te ostatnich osiem lat" - oświadczyła Nowacka. (PAP)

