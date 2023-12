Jarosław Kaczyński: można sądzić, że ma powrócić polityka ulegania najsilniejszym grupom

Premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek przed południem wygłosił w Sejmie expose.

Podczas późniejszej debaty szef PiS Jarosław Kaczyński zauważył, że są dwa rodzaje polityki. "Jeden to podejmowanie współpracy, uleganie najsilniejszym grupom, zarówno wewnętrznym, jaki zewnętrznym, podporządkowywanie się ich potrzebom, podejmowanie różnego rodzaju relacji - czasem jednostronnych, czasem dwustronnych, niekiedy to nie są grupy tylko bardzo silne jednostki. Powtarzam, to łatwy sposób polityki, a efekty - o nich będę jeszcze mówił" - zaznaczył Kaczyński.

Jak dodał - drugi sposób uprawiania polityki - to "nieporównanie trudniejszy, odwołujący się do wartości, w których centrum jest wspólnota". "Ta najszersza wspólnota narodowa, ale także wspólnota, która w pełni uznaje prawa jednostki i jej wolność" - zaznaczył. "Wolność wyboru we wszystkich dziedzinach, ale także i ta wolność, która odnosi się do polityki. A więc wolność wyboru władzy. Ta wspólnota jest warunkiem, warunkiem funkcjonowania" - wskazał prezes PiS.

Podkreślił, że wspólnota ma swoje interesy, musi dbać o różne aspekty swojego funkcjonowania. "Ale wspólnota wtedy, kiedy polityka jest prowadzona w ten sposób jest zwykle także terenem różnego rodzaju starć" - ocenił.

"W Polsce w latach 1989-2015, z krótkimi przerwami, prowadzona była polityka tego pierwszego rodzaju. Polityka można powiedzieć łatwa. I oczywiście był bardzo potężny opór i były skutki: wielkie bezrobocie, głodne dzieci, minimalne płace, emigracja, ogromny wzrost patologii społecznej. I wreszcie to modus operandi, które było tak silne w życiu społecznym, polegające na podejmowaniu działań, budowaniu relacji" - powiedział Kaczyński.

W ocenie prezesa PiS, "skutki tego rodzaju polityki były pod bardzo wieloma względami fatalne". "Ale powtarzam: taka polityka przez wiele lat dominowała. Ale po 2015 roku została podjęta polityka tego drugiego, tego dużo trudniejszego rodzaju - polityka, która wywodziła się właśnie z wartości. Tych wartości odnoszących się do jednostki, odnoszących się do grup społecznych, rożnego rodzaju wspólnot z rodziną na czele, odnosząca się także do interesu narodowego" - wymienił.

Jak dodał, ta polityka doprowadziła do najróżniejszych zmian. "Zmian, które nie można określić, jako zupełne odrzucanie tej pierwszej polityki, to się po prostu z różnych względów, a przede wszystkim na ten opór, opór wewnętrzny, potężny, no totalna opozycja, a z drugiej strony zewnętrzny - nie udała do końca, nie została w pełni zrealizowana" - wskazał Kaczyński. Zaznaczył jednak, że przyniosła ona bardzo wiele pozytywnych zmian.

"Dzisiaj, biorąc pod uwagę zapowiedzi naszych politycznych oponentów, a także patrząc w przeszłość, patrząc na lata 1989-2015, pomijając te drobne przerwy, można sądzić że ta polityka pierwszego rodzaju ma powrócić" - powiedział Kaczyński. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta