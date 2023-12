Kolejna impreza w hali Urania. Tym razem skorzystają najmłodsi mieszkańcy Olsztyna

„Zdrowe i bezpieczne święta” to wydarzenie, które w Olsztynie ma już swoją ponad 20-letnią tradycję. Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień wraz z partnerami zawsze przed świętami podkreśla wyjątkowość czasu, który powinno się spędzić wśród najbliższych poświęcając im więcej uważności, niż w codziennym, zabieganym życiu.

W poniedziałek (18 grudnia) w olsztyńskiej hali Urania w godzinach 16.30 – 19.00 miasto zaprasza na „Zdrowe i bezpieczne święta”. Nie zabraknie dobrej zabawy, konkursów z nagrodami oraz Mikołajów!

W programie świąteczny koncert Olsztyńskiego Teatru Lalek, zabawy i animacje Remmic X-Mas Time, kolędowanie z Zespołem Pieśni i Tańca Kortowo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, park zabaw: zjeżdżalnie, skocznie, popcorn i wata cukrowa gratis, konkursy Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Olsztyna oraz Policji i Straży Miejskiej.

Wydarzenie będzie także okazją do spotkania dwóch Mikołajów – świętego Mikołaja i Mikołaja Kopernika.

Mile widziane całe rodziny.

Obowiązują bezpłatne wejściówki, które będą do odbioru od poniedziałku (11 grudnia) w następujących miejscach:

— Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień – al. Wojska Polskiego 8) od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 15:00;

— Miejska Informacja Turystyczna – budynek ratusza, wejście od ul. 1 Maja, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 16:00;

— Kuźnia Społeczna – ul. Kotańskiego 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 16:00.

Liczba wejściówek jest ograniczona.