Co z autobusami po uruchomieniu tramwajów? Radny Olsztyna proponuje przebieg linii 117

W Olsztynie trwa rozbudowa linii tramwajowych. Testowane są też nowe torowiska. Wszystko po to, aby regularne kursowanie tramwajów na liczących ok. 6 km nowych trasach rozpoczęło się 1 stycznia 2024 roku. Olsztynowi przybędą kolejne dwie linie: czwórka pojedzie z Pieczewa do Wysokiej Bramy, a piątka z Pieczewa na dworzec.

Zmian doczekają się linie, które pokrywają się ze świeżo wybudowanymi liniami tramwajowymi. Wyparta zostanie dotychczasowa linia 120, a zmian doczekają się trasy autobusów 113, 116 i 131.

— Zmiany, które zostaną uwzględnione, wynikają z wprowadzenia dwóch nowych linii tramwajowych. Nie oznacza to jednak rewolucji w istniejącym układzie, a jedynie jego dostosowanie i optymalizację, uwzględniającą nowe linie — tłumaczy Michał Koronowski, rzecznik ZDZiT. — Prace nad nową siatką połączeń są na zaawansowanym etapie, a mieszkańcy jeszcze w tym miesiącu poznają szczegóły.

Radny ma propozycję

Radny Radosław Nojman (PiS) przyznaje, że rozbudowa sieci tramwajowej jest ważną inwestycją z perspektywy Olsztyna, jednak uważa, że powinna ona współgrać z istniejącymi już liniami autobusowymi.

— Realizowana rozbudowa olsztyńskiej sieci tramwajowej, mająca na celu połączenie osiedla Pieczewo ze Śródmieściem oraz Dworcem Głównym PKP, jest projektem miejskim o wyjątkowym znaczeniu. Uruchomienie nowych linii tramwajowych będzie wiązało się ze znaczącymi zmianami w układzie istniejących linii autobusowych, co z kolei powinno być okazją do wprowadzenia rozwiązań wychodzących w możliwie najszerszym zakresie naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom olsztynian, a także stanowiących zachętę do korzystania z transportu publicznego. Zoptymalizowana „siatka” połączeń winna umożliwiać

nieuciążliwe dotarcie jak największej liczbie mieszkańców (potencjalnych pasażerów komunikacji miejskiej) do najważniejszych czy najliczniej uczęszczanych miejsc w naszym mieście — pisze radny Nojman do prezydenta Piotra Grzymowicza.

Radny Radosław Nojman proponuje wprowadzenie modyfikacji niektórych kursów linii 117 w kierunku pętli "Cmentarz Dywity-Brama Wschodnia". Zdaniem radnego autobus powinien wyjeżdżać z ul. Krasickiego w ul. Wańkowiccza a następnie przejeżdżać przez al. Sikorskiego i Synów Pułku.

— Wystarczyłyby 2 lub 3 określone w rozkładzie jazdy kursy (w kierunku cmentarza koło Dywit i z powrotem) w ciągu dnia, w przedziale godzin: 9:00 - 14:00 (poza szczytami komunikacyjnymi), by zrealizować pojawiający się od lat

postulat mieszkańców Nagórek - osiedla, na którym mieszka dużo osób starszych, mających problemy z poruszaniem się, oraz niepełnosprawnych, chcących odwiedzić często groby swoich najbliższych (np. zmarłych współmałżonków), a dla których przesiadanie się między środkami transportu bywa nierzadko sporym wyzwaniem. Warto dodać, że opisana wyżej zmiana przebiegu trasy linii nr 117 wiązałaby się z wydłużeniem czasu przejazdu autobusu o ok. 5 - 6 minut. Proszę o pozytywne rozpatrzenie postulowanej modyfikacji — dodaje radny Nojman.

Prezydent nie odpisał jeszcze na interpelację radnego. Do tematu wrócimy.

Karol Grosz