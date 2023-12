M.Mastalerek: prezydent Duda będzie w poniedziałek wieczorem w Sejmie i będzie rozmawiał z D. Tuskiem

Prezydent Andrzej Duda będzie w poniedziałek wieczorem w Sejmie i zaprosi na spotkanie Donalda Tuska, by ustalić termin zaprzysiężenia jego rządu; najprawdopodobniej będzie to 13 grudnia - zapowiedział w poniedziałek rano w RMF FM szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek.

W poniedziałek rano w Sejmie premier Mateusz Morawiecki wygłosi expose. Następnie posłowie zagłosują nad wotum zaufania dla jego rządu. Jeśli nie uzyska większości, dojdzie do tzw. drugiego kroku konstytucyjnego, w którym Sejm wybiera premiera. Kandydatem na premiera KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy jest szef PO Donald Tusk.

Mastalerek w porannej rozmowie w RMF FM powiedział, że jeśli premier Morawiecki nie uzyska wotum zaufania, a - jak zaznaczył - wiele na to wskazuje, to ok. godz. 20 będzie głosowany Donald Tusk jako kandydat na premiera.

"Wieczorem w Sejmie będzie pan prezydent i Donalda Tuska zaprosi do sejmowego gabinetu Prezydenta RP, żeby ustalić termin, najprawdopodobniej 13 grudnia" - zapowiedział Mastalerek.

Odpowiadając na kolejne pytania, szef gabinetu prezydenta dodał, że do zaprzysiężenia dojdzie prawdopodobnie w środę rano. (PAP)