Odwilż. Drogi na Warmii i Mazurach są przejezdne

Poniedziałkowy poranek na Warmii i Mazurach przyniósł lekką odwilż. Temperatura w północno-wschodniej Polsce od rana waha się pomiędzy -2 a 2 st. C. Pozornie "czarne" drogi mogą prowokować kierowców do bardziej odważnej jazdy, niestety to duży błąd.

Mimo tego, że w większości regionu od rana temperatura jest dodatnia, to miejscowo drogi nadal są pokryte lodem. Dodatkowo woda stojąca na jezdniach również nie sprzyja bezpieczeństwu. Nie dajmy się ponieść wodzy fantazji, bo zima jeszcze nie odpuściła.

Od rana na drogach krajowych w woj. warmińsko-mazurskim pracują pojazdy zimowego utrzymania, czyli w większości pługi i piaskarki. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dziś (poniedziałek 11 grudnia) przekazała, że wszystkie drogi krajowe w regionie są przejezdne, a najbardziej ślisko jest w południowo-wschodniej części województwa, gdzie w nocy spadł świeży śnieg. Od rana na drogach krajowych pracuje osiem pługów, które dbają o dobrą jakość dróg. Drogowcy jednak apelują o zachowanie ostrożności i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drogach.

Karol Grosz