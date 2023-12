Nowy rok zacznie się od wypłaty 800+ i 30 proc. podwyżek dla nauczycieli

W piątek przed południem odbyło się spotkanie kandydata na premiera koalicji KO - Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy Donalda Tuska z kandydatami na przyszłych ministrów w jego gabinecie.

Tusk poinformował, że podczas spotkania "przyszły minister finansów zapewnił przyszłą Radę Ministrów, że nowy rok zacznie się od wypłaty 800+ wbrew tej propagandzie, nieustannemu szczuciu tych, którzy odchodzą".

"To, do czego władza się zobowiązała, to na co czekają polskie rodziny, bo usłyszały to od odchodzącej władzy i ode mnie, będzie zrealizowane. 800+ stanie się faktem i nowy rok zacznie się m.in. od tych decyzji. Mamy to zagwarantowane w tym naszym projekcie budżetu" - powiedział.

Tusk podkreślił, że oprócz świadczenia 800+ zagwarantowane są również środki na 30 proc. podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli. "Nawet jeśli decyzje formalne (...) zapadną w lutym czy w marcu, to podwyżki wynagrodzeń dla nauczycielek i nauczycieli będą obowiązywały od 1 stycznia i zostaną wypłacone, nawet jeśli sama formalna decyzja zapadnie później".

"Minister finansów gwarantuje także środki na realizację podwyżek dla nauczycieli akademickich. To jest jedna z ostatnich decyzji tego rządu, który odszedł" - powiedział. (PAP)

Adrian Kowarzyk, Grzegorz Bruszewski, Daria Kania