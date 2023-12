W Olsztynie powstanie kolejny park handlowy. Gdzie?

Działka pod przyszły M Park Olsztyn, zlokalizowana jest w południowej części miasta, przy ulicy Bartąskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie dużych nowych osiedli mieszkaniowych: Zacisze, Generałów oraz Jaroty. Dla wygody odwiedzających dostępny będzie przestronny parking na 126 samochodów. Obok czterech z nich zainstalowane zostaną ładowarki dla samochodów elektrycznych.

M Park Olsztyn to łącznie 3.100 m kw. Zakupiona działka posiada już przyznane pozwolenie na budowę, co pozwoli na szybkie rozpoczęcie prac budowlanych. Co więcej na zaawansowanym etapie jest także proces komercjalizacji przyszłego M Parku. Wśród przyszłych najemców będą: Pepco – 558 m kw., Rossmann – 454 m kw. czy Dealz – 445 m kw. Pozostałe umowy są w zaawansowanych negocjacjach.

— Zakup działki w Olsztynie, raptem trzy tygodnie po ogłoszeniu zakupu działki pod park handlowy w Pionkach, dowodzi raz jeszcze, że nasze słowa o intensyfikacji działań LCP w Polsce i planach podwojenia wartości naszego portfela, nie są bez pokrycia. Zakładamy, że 2024 to będzie dla nas ekscytujący czas, z rekordową liczbą otwarć parków handlowych pod marką M Park — skomentował James Fife, CEO, LCP Properties w Polsce.

— Nasze założenia w kontekście olsztyńskiego projektu już dziś wyglądają bardzo obiecująco, zarówno od strony budowlanej, jak i komercyjnej. Pozostały nam do wynajęcia raptem dwa lokale, na które prowadzimy zaawansowane rozmowy z potencjalnymi najemcami — dodał.

M Park Olsztyn to kolejny park handlowy, który powstanie pod marką M Park. Aktualnie w portfelu LCP jest 46 nieruchomości pod tym brandem. W ostatnim czasie do tego grona dołączył M Park Łochów, a kolejne dwa projekty, w Iławie i Redzie zostaną otwarte w najbliższym czasie. Natomiast równolegle do Olsztyna będzie realizowany projekt w Pionkach.

Otwarcie parku handlowego w Olsztynie planowane jest na trzeci kwartał 2024.

Przypomnijmy, że przy ulicy Sielskiej również trwa budowa parku handlowego.

Na działce o powierzchni ok. 4,6 ha powstanie kompleks handlowy o całkowitej kubaturze wynoszącej ok. 52 tys. m³. Powierzchnia użytkowa będzie natomiast wynosić około 15 000 m². Łącznie, w ramach całej inwestycji zaprojektowano 20 lokali użytkowych o zróżnicowanych metrażach od 100 do 1950 m² .



