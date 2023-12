Branżowy portal docenia Uranię. "Perełka modernistycznej architektury"

Już za nieco ponad tydzień hala Urania zostanie oficjalnie otwarta. Po trwającym ponad dwa lata remoncie, obiekt wydaje się być gotowy do przyjęcia gości. Pozytywne opinie o tym obiekcie spływają do Olsztyna z całej Polski.

Profesjonalny serwis budowlany muratorplus.pl zamieścił na swojej stronie internetowej artykuł o ukończeniu remontu Hali Widowiskowo-Sportowej Urania w Olsztynie, w którym nie brakuje pozytywnych słów na temat obiektu.

Autor tekstu w swoim artykule nazywa Uranię m.in "perełką modernistycznej architektury", a sam tekst opowiada o samym otwarciu i pracach nad remontem obiektu.

Za nieco ponad tydzień odbędzie się się Galaktyczny Benefis Uranii, który oficjalnie zakończy długi remont. Urania przeszła ogromną metamorfozę i choć zachowała swoją charakterystyczną kopułę, to jest to już inna Urania. Obiekt jest nowoczesny i robi wrażenie, co można było usłyszeć od zwiedzających halę.

Ze starej hali zostały tylko 32 żelbetonowe słupy i ring, na którym opiera się nowa kopuła. Obecny obiekt jest bardzo nowoczesny, wyposażony w ponad 160 kamer, pompy ciepła czy fotowoltaikę. Innowacyjność obiektu obrazuje fakt, że cała sieć elektryczna to ponad 800 km przewodów elektrycznych.

Karol Grosz