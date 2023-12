Studenci z Olsztyna piszą bajkę dla małych pacjentów

Kiedy dziecko trafia do szpitala, to nawet rodzic może nie umieć go uspokoić i pocieszyć. Członkowie Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze Pielęgniarstwa mają sposób, jak w tym pomóc. Z myślą o najmłodszych pacjentach przygotowują bajkę terapeutyczną.