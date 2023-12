Regionalne wyróżnienia za pomoc potrzebującym. Za nami gala wolontariatu

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to święto obchodzone corocznie 5 grudnia ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1985 roku. To dzień osób i organizacji zajmujących się wolontariatem na całym świecie.

— Dobrze, że w naszym województwie jest tyle osób, instytucji, ludzi dobrej woli, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka — mówił Marcin Kuchciński, marszałek województwa. — Cieszę się, że nasze spotkanie i Dzień Wolontariusza przypada właśnie teraz, bo Wasza praca w okresie świątecznym jest szczególnie potrzebna, szczególnie widoczna i szczególnie jesteśmy Wam za nią wdzięczni wraz z mieszkańcami całego naszego województwa. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak duże inicjatywy, jak chociażby Szlachetna Paczka czy wsparcie świąteczne ze strony Banku Żywności działają w naszym regionie i mimo całej swojej doskonałości - nie byłyby po prostu możliwe do zrealizowania, gdyby nie szereg ludzi, gdyby nie Wy. Ostatnia sytuacja z 14-letnią dziewczynką z Andrychowa, która niestety zamarzła w centrum miasta, niezauważona przez wiele starszych od siebie pokazała, jak dużo nauki czeka nasze społeczeństwo, pokazała, że musimy uczyć empatii, musimy uczyć pomagania od najmłodszych lat, by takie sytuacje nigdy nie miały już miejsca.

Podczas regionalnych obchodów zaprezentowano sylwetki oraz wyjątkowe akcje związane z wolontariatem.

Poznaliśmy również zwycięzców konkursu „Barwy Wolontariatu”, który promuje miejsca wzorowo współpracujące z wolontariuszami. Jest on realizowany w Polsce od roku 2001 przez stowarzyszenia Centrum Wolontariatu.

To okazja do zaprezentowania wyjątkowych wolontariuszy i ciekawych akcji wolontariackich, pozwala promować miejsca wzorowo współpracujące z wolontariuszami. Udział w konkursach (etap regionalny i ogólnopolski) to wkład w promocję kultury pomagania w Polsce.

Uhonorowano również laureatów konkursu na ,,Motto wolontariusza Warmii i Mazur” - na niebanalne, interesujące motto, myśl przewodnią, dobrą wskazówkę, hasło, przesłanie dla wolontariusza.

Chcieliśmy by Motto stało się okazją na wypromowanie wolontariatu na rynku lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim, co przyczyni się do wzrostu jego rozpoznawalności, a wolontariuszy zmobilizuje do dalszego działania.

Inicjatywa była skierowana do mieszkańców województwa warmińsko- mazurskiego. Kapituła spośród przyjętych 21 zgłoszeń, nagrodziła dwa najbardziej kreatywne hasła- motta.

Organizatorami wydarzenia byli samorząd województwa we współpracy z organizacjami pozarządowymi, głównie z Regionalnym Centrum Wolontariatu.

WYRÓŻNIENIA 2023:



Konkurs „Barwy Wolontariatu”:

I miejsce: Dominik Jeffrey Rimaszauskas

Student na 5 roku Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej. Jest instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego o stopniu podharcmistrza. Aktualnie podjął się służby na funkcji zastępcy komendanta Hufca ZHP Morąg ds. kształcenia i pracy z kadrą. Jedną z ostatnich jego inicjatyw była organizacja kursu dla młodych harcerskich liderów.

Od 7 lat pełni funkcję drużynowego 8 Morąskiej Drużyny Harcerzy Starszych „FDDH”. Na cotygodniowych zbiórkach wspiera rozwój dzieci i młodzieży poprzez stawianie im wyzwań, zachęcanie do zdobywania nowej wiedzy i większej samodzielności.

Dominik zorganizował akcję profilaktyczną przeciw e- papierosom, następnie przeprowadzał zajęcia z uczniami szkoły podstawowej w Morągu.

Jako student włącza się w organizację wydarzeń oraz wspieranie studentów zagranicznych na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie.

Dominik aktywnie włącza się w działania swojego środowiska lokalnego i promuje postawy patriotyczne. Należy do rzadkiego typu ludzi, którzy angażują rówieśników w pomoc innym w sposób naturalny, nie prosząc, a promując działanie.

II miejsce: siostra Halina Grygo

Pracuje w Szkole Podstawowej nr 1 w Nidzicy jako dyplomowany nauczyciel religii. Krzewi ideę wolontariatu wśród swoich uczniów , potrafi zauważyć i uaktywnić potencjał młodych ludzi, pokazać im tajniki pracy wolontarystycznej i wspierać ich w działaniu. Jej uczniowie to laureaci różnorodnych konkursów powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich, międzynarodowych dot. działalności społecznej.

Systematycznie spotyka się z seniorkami, spędzając wspólnie czas. Szczególną troską otacza dzieci znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, odwiedza, rozmawia, pomaga w odrabianiu lekcji oraz nadrabianiu zaległości w nauce. Zdobywała fundusze na zakup wyprawek szkolnych i książek dla nich.

Siostra Halina przygotowała z wolontariuszami programy artystyczno- religijne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z Nidzickiego Ośrodka, prezentując je podczas wspólnej zabawy i rozmów z podopiecznymi ośrodka.

Siostra wolontariuszka przygotowuje i przeprowadza zbiórki finansowe i rzeczowe na pomoc najbardziej potrzebującym oraz zwierzętom.

Objęła „adopcją na odległość” dziewczynkę z Kenii, którą corocznie wspiera finansowo dzięki funduszom zebranym podczas akcji społecznych zainicjowanych przez nią samą.

Współpracuje z Fundacją Redemtoris Missio, podejmując działania charytatywne na rzecz najbiedniejszych mieszkańców świata.

Dzięki swojej działalności, zastosowaniu innowacyjnych, efektywnych rozwiązań w wolontariacie zaskarbiła sobie uznanie środowiska szkolnego i lokalnej społeczności. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania oraz pracę wolontariacką s. Halina Grygo otrzymała „Medal Komisji Edukacji Narodowej”.

III miejsce: Julia Cimofiej

Elbląski Bank Żywności, hospicjum, schronisko dla zwierząt... nie ma miejsca, w którym wolontariuszka Julia Cimofiej nie zagościła swoją obecnością! To uczennica czwartej klasy szkoły średniej. Swoje serce od lat poświęca społeczności. Pomimo napiętego grafiku pomaga i kocha to, co robi. Czynnie wspiera takie akcje jak Żonkilowe Pola Nadziei, zajęcia dla przedszkolaków i osób z niepełnosprawnościami.

Sprząta zapomniane groby, organizuje kiermasze i wykazuje się niezwykłym talentem przywódczym. W ubiegłym roku postanowiła poszerzyć swoje horyzonty i przygotować własną akcję, pn. PRZYnitka, polegającej na wykorzystywaniu starych materiałów poprodukcyjnych z zakładów krawieckich do szycia własnoręcznych misiów, której fundusze zostały zebrane podczas szkolnego kiermaszu i przekazane na fundację wspierającą młodzież dotknięta ubóstwem edukacyjnym na całym świecie. Za ukończenie tego innowacyjnego projektu, w którym Julia wykazała się umiejętnościami zarządzania oraz współpracy otrzymała certyfikat Project Managment Principles.

Jak sama mówi:,, W obecnych czasach pomoc jest bardzo ważna. Wokół nas dzieje się wiele okropnych rzeczy... Jeśli mamy taką możliwość, pomagajmy’’!

Laureatka: Nina Wolska

Laureatka:Magdalena Wiatr

Laureaci:Szkolne Koło Wolontariatu przy Szkole Podstawowej nr 15 w Elblągu

Laureatka:Justyna Przepióra

Laureatka: Urszula Mincewicz

Laureatka: Iryna Sakalova

Laureaci : "Wolontariusze z Osiemnastki"

Konkurs ,,Motto wolontariusza Warmii i Mazur”:



I miejsce: Szkolne Koło Wolontariatu przy I LO w Elblągu

MOTTO: "Na Warmii i Mazurach mamy takie zdanie- człowiek staje się piękny poprzez pomaganie"

II miejsce: Katarzyna Zapolska

MOTTO: "Kiedy pomagam, cieszy się cały świat! Wolontariat? Lubię to!"