W świątecznym klimacie na wulkanicznej Teneryfie

Teneryfa to największa z siedmiu Wysp Kanaryjskich pochodzenia wulkanicznego, znajdująca się na Oceanie Atlantyckim. Mówi się, że jest to kraj w miniaturze, ponieważ można tam się zetknąć z różnymi typami krajobrazu i kilkoma strefami klimatycznymi. Wyspa leży w strefie klimatu subtropikalnego, a w głębi panuje typ klimatu śródziemnomorskiego. Na Teneryfie jest stosunkowo ciepło przez cały rok, co jest miłą zachętą do spędzenia tam Świąt Bożego Narodzenia.

Wyspa zapewnia turystom więcej ciekawych widoków, atrakcji, miast i miasteczek, które można zwiedzać, a także więcej kontrastów niż którakolwiek z pozostałych wysp. Zatem jest to świetna propozycja na świąteczny, rodzinny wyjazd. Zima, którą znamy w Polsce, na Teneryfie właściwie nie istnieje. Jedyne jej oznaki mogą są widoczne na szczycie wulkanu Teide. Niezależnie od wyboru regionu wyspy, wszędzie będzie można obcować ze specyficzną przyrodą. Południe pokryte jest piaszczystymi plażami i charakteryzuje się nieco wyższymi temperaturami niż jej północna część.

Atrakcje Teneryfy

Stolicą wyspy jest portowe Santa Cruz de Tenerife, które zachwyca zabudową i muzeami. Najlepiej zwiedzać ją odkrytym autobusem Hop on Hop off, którego przystanki umiejscowione są przy najważniejszych zabytkach miasta. Symbolem Santa Cruz jest audytorium imienia Adana Martina Menias, byłego prezydenta Wysp Kanaryjskich. Ten supernowoczesny budynek z niezwykłą salą koncertową, wybitną akustyką i niezwykłymi organami uznawany jest za najwybitniejsze dzieło współczesnej architektury hiszpańskiej. Warto też zatrzymać się przy Parlamencie Kanaryjskim, Uniwersytecie de la Laguna czy na Plac Hiszpański (Plaza de Espana) z cudownym widokiem na morze. W pobliżu znajduje się Plac Candelaria (Plaza de la Candelaria), gdzie znajduje się pomnik Triunfo de la Candelaria poświęcony Dziewicy z Candelarii, która jest patronką Wysp Kanaryjskich. Na placu znajduje się również fontanna z niecką przebitą kilkoma otworami, zbudowaną z kamienia wulkanicznego w 1706 roku.

Aby odpocząć od gwaru i rozkoszować się otoczeniem malowniczej przyrody proponuje wybrać się do Costa Adeje. Ta popularna miejscowość wypoczynkowa znajduje się na południowo-zachodnim krańcu Teneryfy i stanowi spokojną enklawę przytulnych hoteli. Jednak jak przystało na ośrodek turystyczny posiada sporo centrów handlowych, restauracji i barów oraz plażę z nawiezionym piaskiem. Nie mniej jednak warto się tam zatrzymać i podelektować się atmosferą miejsca, a przy okazji rozkoszować się smakiem wyśmienitej i słodkiej kawy, zwanej na wyspie barraquito.

Na uwagę zasługuje również bardzo atrakcyjna turystycznie Masca. Położona jest w północno-zachodniej części wyspy i uznawana jest za jedno z najbardziej malowniczych miejsc Teneryfy ze świetnie zachowanymi starymi budynkami kanaryjskimi. Masca znajduje się w Parku Krajobrazowym Teno, z którego prowadzi niezwykle atrakcyjny, czterokilometrowy szlak wzdłuż wąwozu Barranco de Masca. Wędrówka kończy się w romantycznej zatoce z plażą dawniej służącą piratom za kryjówkę. Warto tam się znaleźć o zachodzie słońca, ponieważ widoki są niezwykle urokliwe i na długo pozostaną w pamięci.

Będąc na Teneryfie, nie sposób nie dostrzec, choćby z dystansu, wspomnianego wcześniej wulkanu Teide (Pico del Teide). Bardzo często nazywany jest sercem Teneryfy, a to dlatego, że znajduje się w samym centrum wyspy. Wznosi się na 3718 metrów ponad poziom morza, a prawie drugie tyle znajduje się pod wodą. Dzięki temu plasuje się na trzecim miejscu na liście najwyższych wulkanów na świecie. Nie można zapomnieć również o wyjątkowych plażach, takich jak: Playa de las Americas, czarne plaże Los Gigantes czy Las Teresitas usypana z saharyjskiego piasku.

Miejskie perełki – La Laguna, Garachico i Orotava

Na Teneryfie polecam odwiedzić trzy niezwykle ciekawe miasta. San Cristóbal de La Laguna to miasto sztuki i dawna stolica wyspy, wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1999 roku. W pełni odrestaurowana Starówka utrzymana w kolonialnym stylu, wraz z katedrą i zabudowaniami z XVII i XVIII wieku zachwycają swoim wyglądem. W Garachico nie można się nie zakochać i nie wysączyć dobrego koktajlu na Plaza de la Libertad, w cieniu pomnika Simona Bolivara. A w Orotavie można podziwiać kolonialne rezydencje z XVII i XVIII wieku ze wspaniałymi, drewnianymi balkonami zdobiącymi przestronne wewnętrzne dziedzińce - patia. Te trzy miasta to perełki wyspy, które zachwycą nawet najbardziej wymagających turystów.

Najlepsze guachinche na Teneryfie

Teneryfa zachwyca różnorodnością także w jedzeniu. Oprócz klasycznych specjałów kuchni hiszpańskiej, można znaleźć tutaj typowe dla Wysp Kanaryjskich potrawy. Guachinche na Teneryfie to na ogół niewielkie, rodzinne restauracje, w których można naprawdę dobrze zjeść w bardzo atrakcyjnej cenie. W dawnych czasach tutejsi rolnicy ustawiali stragany z najsmaczniejszymi domowymi wyrobami dla odwiedzających wyspę turystów. Odbywało się to na ogół pod koniec zbiorów wina, aby zagwarantować sprzedaż produktu. Z czasem stragany przekształciły się w lokale, niektóre wielkie, a inne naprawdę malutkie.

Dziś z historii niewiele pozostało, jednak faktem jest, że w każdym guachinche na Teneryfie można naprawdę dobrze zjeść. Choć karta dań w większości jest podobna, to jednak wszędzie można znaleźć inne propozycje. Od warzywnych, przez sery, dania mięsne, jak również pysznie przyrządzone ryby i owoce morza. Lokale te są niezwykle popularne wśród miejscowej ludności i zwykle przepełnione w weekendy. Jednak świadczy to o naprawdę smacznej kuchni serwowanej w tych miejscach. Teneryfę pokochają również ci, którzy gustują w owocach morza. Wyspa słynie z wyjątkowo doskonałych ryb czy skorupiaków, a krewetki w oliwie i sporej ilości czosnku to danie cieszące zarówno oczy, jak i podniebienie.



Barraquito – świąteczna kawa w prezencie

Święta bez barraquito to jak Gwiazdka bez prezentów. Dlatego też jest to obowiązkowy punkt programu i wizyty na Teneryfie. Barraquito jest tym, czym cappuccino we Włoszech. Do mocnego naparu dodaje się słodzone, skondensowane mleko, skórkę cytrynową i obowiązkowo likier kawowy 43. To właśnie ten likier stanowi o wyjątkowości smaku barraquito. Receptura tego alkoholu jest ściśle strzeżoną tajemnicą składającą się z 43 składników. Jak głosi legenda, kochanka Krzysztofa Kolumba mieszkająca na sąsiedniej wyspie, La Gomerze, miała 42 mężczyzn, a Kolumb był 43. Stąd też pochodzi nazwa znanego likieru.

Teneryfa będzie idealnym miejscem na udane Święta w atmosferze malowniczych krajobrazów, wielu ciekawych miejsc i smacznej kuchni hiszpańskiej .

Anna Molęda -Kompolt