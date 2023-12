Mieszkanka Olsztyna napisała list do komendanta po interwencji policjantów. Znamy jego treść

Funkcjonariusze wykonując swoje zadania służbowe nigdy nie oczekują za to specjalnych podziękowań. Jest to służba, której się podjęli i którą wykonują. Jednak wszelkie drobne gesty, czy słowa wsparcia, jaki do nich trafiają, motywują do dalszego działania. Tak jak to było w przypadku pisma, które trafiło na biurko szefa olsztyńskich policjantów, w którym uczestniczka kolizji podziękowała policjantom za ich profesjonalizm i poświęcenie.

Poniżej prezentujemy jego treść:

Jak możemy przeczytać na stronie Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie: Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego na co dzień dbają o bezpieczeństwo i porządek na drogach Olsztyna i powiatu olsztyńskiego. Dbają o przestrzeganie przepisów przez wszystkich uczestników ruchu drogowego. Nie oczekują za swoją służbę podziękowań. Samą satysfakcję sprawia fakt, że mogą pomagać i przeciwdziałać zdarzeniom drogowym, a gdy już do nich dojdzie zająć się obsługą tych zdarzeń. Jednak wdzięczność okazana przez miłe słowo zawsze motywuje do dalszego działania i niesienia pomocy.