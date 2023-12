Strażak z OSP w Bartągu uratował starszego mężczyznę w Warszawie

Druhem się jest a nie bywa. Udowodnił to Radek Olak, który jest strażakiem w OSP w Bartągu.

Według relacji druhów z OSP w Bartągu Radek Olak będąc w Warszawie z grupą znajomych zauważył starszego mężczyznę, który samotnie, w samej koszuli przemierzał ulicę mroźnej stolicy.

Druh z OSP w Bartągu natychmiast podszedł do mężczyzny, żeby zapytać dlaczego chodzi po takim mrozie bez kurtki. Jak się okazało, mężczyzna ma problemy z pamięcią, zgubił się i nie wiedział jak dojść do domu. Strażak z Bartąga od razu zaoferował mu swoją pomoc i zaprowadził mężczyznę do pierwszego napotkanego sklepu, żeby nieco ogrzać wyziębionego seniora.

Po chwili druh z OSP Bartąg wezwał Policję i Zespół Ratownictwa Medycznego, którzy dalej zajęli się starszym mężczyzną.

— Kochani, nie bądźcie obojętni na takie sytuacje - zwłaszcza w okresie zimowym, kiedy bardzo łatwo o wychłodzenie organizmu — apelują strażacy z Bartąga.