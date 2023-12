Rozpoczyna się wymiana sprzętu w planetarium i obserwatorium w Olsztynie

Na gości odwiedzających dawną wieżę ciśnień oraz planetarium czekają nowości. To efekt realizowanego tam projektu "Śladami Mikołaja Kopernika".

Pod kopułą planetarium przy al. Piłsudskiego w poniedziałek (4 grudnia) rozpoczął się montaż nowoczesnej aparatury projekcyjnej. Ta zastępuje urządzenia, które zaczęły służyć widowni w 2012 roku.

- Przez 11 lat w przypadku sprzętu komputerowego następuje ogromny postęp - mówi dyrektor Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Olsztynie, Magdalena Pilska-Piotrowska. - Nowe urządzenia, przede wszystkim oprogramowanie, da nam ogromny wachlarz nowych możliwości. Będziemy mogli pod naszą kopułą podróżować znacznie dalej, niż teraz czy lądować na powierzchni ciał niebieskich.

Niedawny system projekcyjny właśnie został zdemontowany. Teraz trwa instalacja nowych urządzeń. Natomiast już wkrótce rozpocznie się szkolenie pracowników planetarium w wykorzystaniu tego nowoczesnego oprogramowania. Jest znacznie bardziej złożone, niż wykorzystywane dotychczas, dlatego na jego poznanie będą potrzebować więcej czasu.

Planetarium w nowej odsłonie ma zostać udostępnione gościom 20 grudnia. Wówczas widzowie będą mogli wziąć udział w pokazie zatytułowanym "Pierwsze światło" (ostatnia prezentacja z wykorzystaniem dawnego sprzętu, 30 listopada, nosiła tytuł "Ostatni błysk") i zobaczyć możliwości właśnie zainstalowanej aparatury.

Jeszcze około dwóch tygodni mają także potrwać prace w zabytkowej wieży ciśnień, na co dzień siedzibie obserwatorium astronomicznego. Każdego dnia pomieszczenia zmieniają oblicze. Wystawowe sale przeszły modernizację, zostały też odmalowane, teraz czas na montaż urządzeń i przygotowanie nowych wystaw.

- W Olsztynie mamy unikalną w skali kraju kolekcję meteorytów - mówi Ernest Świerczyński z OPiOA. - Teraz w końcu będziemy mogli prezentować wszystkie okazy. Poza tym goście będą mogli korzystać z interaktywnych eksponatów i jeszcze lepiej poznawać zagadnienia astronomiczne czy fizyczne.

Na I piętrze obserwatorium powstaje "Doświadczalnia Kopernika", czyli nowoczesna, multimedialna i interaktywna wystawa o charakterze popularnonaukowym. Natomiast na II piętrze będzie "Gabinet Materii Kosmicznej". Specjalny system wystawienniczy zapewni odpowiednie oświetlenie i wilgotność, co umożliwi doskonałą prezentację kolekcji meteorytów. Tuż pod kopułą obserwatorium będzie można oglądać najnowsze zdjęcia słońca, zapoznać się z wystawą poświęconą jego aktywności, a także poznać słoneczną prognozę pogody na najbliższy czas.

To jednak nie wszystko, bowiem w pobliżu wieży, w "Ogrodzie Kopernika", znajdą się repliki instrumentów obserwacyjnych, jakich używał wielki uczony - kwadrant, triquetrum oraz astrolabium. Ustawiona zostanie także replika historycznego teleskopu powietrznego.

Łączna wartość prowadzonych prac to ok. 3,7 mln złotych, z czego ok. 2,2 mln złotych to dofinansowanie unijne.