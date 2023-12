Choinkę pod ratusz w Olsztynie dostarczyła firma z Ostródy

Ktoś potrafi sobie wyobrazić Boże Narodzenie bez choinki? Większość z nas pewnie nie. Do tego grona zaliczają się również władze Olsztyna, które jak co roku postawią ogromną choinkę przed ratuszem.

Na placu Jana Pawła II przed olsztyńskim ratuszem co roku stoi choinka. Te symboliczne drzewko jest nieodzownym elementem świąt, który pozwala wkroczyć mieszkańcom w świąteczny czas.

Choinkę trzeba jednak kupić, przywieźć, ustawić a potem rozebrać. O ile w przypadku mieszkań czy domów wystarczą do tego zwykle dwie osoby, to z kilkumetrowym drzewem jest trochę większy problem. Co roku władze Olsztyna ogłaszają przetarg na pozyskanie, montaż i demontaż drzewka świątecznego, które tradycyjnie stoi przed ratuszem.

W tym roku władze Olsztyna zamówiły jodłę o wysokości ok. 12 metrów, która ma być pozyskana z Nadleśnictwa Kudypy. Żeby drzewko przebyło drogę z lasu przed ratusz potrzebna jest specjalna firma. W tym roku do konkursu stanęły trzy przedsiębiorstwa, co ciekawe: każde z Ostródy.

Najtańsza oferta opiewała na około 18 tys. zł, najdroższa natomiast to prawie 30 tys.

Miasto zdecydowało wybrać najtańszą ofertę. Jodła już stoi pod ratuszem, niebawem rozświetli się setkami kolorowych światełek.

Karol Grosz