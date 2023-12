Fotomigawka: Bajkowa starówka w Olsztynie [ZDJĘCIA]

Święta tuż, tuż a Olsztyn wchodzi w ten wyjątkowy czas z pełną mocą. Duże wrażenie robią świąteczne iluminacje na Starym Mieście, które przenoszą nas do bajkowej krainy.

Grudzień dopiero się zaczął, jednak świąteczna atmosfera już od lat zaczyna się dużo wcześniej niż same Boże Narodzenie. Zadbały o to m.in władze Olsztyna, które w tym roku szczególnie przyłożyły się do wystroju Starego Miasta.

Nasz fotoreporter Zbigniew Woźniak wybrał się na wieczorny spacer po starówce, żeby uchwycić w swoim obiektywie magię świątecznych iluminacji. Zdecydowanie największe wrażenie robi ogromna choinka postawiona tuż przed biblioteką. Zobaczcie sami!