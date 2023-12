Kolejny artysta Kortowiady 2024 ujawniony – PRO8L3M powraca na Plażę Kortowską!

63. edycja Olsztyńskich Juwenaliów nabiera coraz wyraźniejszych barw, a line-up staje się bardziej imponujący z każdym kolejnym ogłoszeniem. Tym razem do składu koncertowego dołączył wyjątkowy duet, który już od dziesięciu lat zachwyca fanów polskiego rapu – PRO8L3M wystąpi na Scenie Głównej Kortowiady 2024!

Wydali świetny krążek z okazji X-lecia, a w maju wystąpią na kortowiadowej scenie

Tworzony przez Oskara i Steeza zespół zadebiutował w 2013 roku kontrowersyjnym „C30-C39” – byli wtedy powiewem świeżości na polskiej scenie hip-hopowej, a jednocześnie trudnym do sklasyfikowania fenomenem. 10 lat i 8 albumów później ostry język Oskara trafnie punktujący otaczającą rzeczywistość i niepodrabialne produkcje Steeza nadal zaskakują odbiorców. Każdy ich eksperyment kończy się sukcesem – zarówno mixtape’y oparte na polskiej muzyce minionych dekad, znakomite koncerty, jak i muzealna jubileuszowa wystawa przyciągają rzesze fanów. Kilka dni temu miała miejsce premiera ich najnowszego wydawnictwa muzycznego – w ręce słuchaczy trafił „PROXL3M”.

Do sprzedaży trafiła dziś II pula karnetów

Od dziś na oficjalnej stronie internetowej Kortowiady, pod adresem www.bilety.kortowiada.pl, zgodnie z zapowiedziami, dostępne są karnety z II puli. Podobnie jak w przypadku poprzedniej oraz przedsprzedażowej ich ilość jest ograniczona. Dokonać zakupu można wyłącznie przez Going. oraz Empik Bilety.

W tym roku organizatorzy ujawnią jeszcze jednego artystę

Przyszłoroczna Kortowiada zbliża się powoli, jednak organizatorzy ujawnili już 5 artystów, których usłyszymy na Plaży Kortowskiej. Między 22 a 25 maja w Kortowie wystąpią Wilki, Margaret, Dwa Sławy x Mielzky x Pers, Lordofon oraz PRO8L3M.

Karnety upoważniające do wstępu na Plażę Kortowską dostępne są na oficjalnej stronie internetowej Kortowiady – www.bilety.kortowiada.pl . Do 4 grudnia można nabyć karnet z pierwszej puli.

