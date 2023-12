PARP ma ofertę dla przedsiębiorców

W warsztatach wzięli udział przedsiębiorcy z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Prelegentami poszczególnych tematów spotkania byli pracownicy biura PARP w Olsztynie. Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Dyrektora Oddziału Regionalnego PARP w Olsztynie Łukasza Chrobaka. Zaprezentował cele i główne zadania biura, omówił statystyki przedsiębiorczości w skali województwa, przedstawił również potencjał terenu Warmii i Mazur.

Następnie Agnieszka Stajszczak, odpowiedzialna za współpracę z przedsiębiorcami, zaprezentowała możliwości perspektywy finansowej 2021-2027, tzn. FE dla Polski Wschodniej, FE dla Nowoczesnej Gospodarki oraz FE dla Rozwoju Społecznego. Albert Wronowski natomiast zarówno omówił finansowe i pozafinansowe instrumenty wsparcia eksportu, jak i możliwości współpracy i rozwoju firm oferowane przez PARP.

Uczestnicy mieli również możliwość lepiej poznać stronę internetową PARP, otrzymali wskazówki, jak w sposób prosty i szybki mogą znaleźć tam kwestie ich interesujące.

Jednak głównym zagadnieniem warsztatu była gospodarka obiegu zamkniętego. Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (GOZ) lub inaczej gospodarka cyrkularna (Circular Economy) to model biznesowy, który minimalizuje zużycie surowców oraz powstawanie odpadów. Jej celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i poziomu wykorzystania energii. Tworzy ona zamknięte pętle procesów, w których powstające odpady traktowane są jako surowce w kolejnych fazach produkcji.

Małgorzata Wójcik wprowadziła uczestników w podstawowe zagadnienia i zasady GOZ. Przedstawiła koncepcję gospodarki obiegu zamkniętego i wskazała na konieczność transformacji cyrkularnej, jak również omówiła korzyści GOZ oraz narzędzia transformacji cyrkularnej. Przedstawiła zarówno warianty etapów GOZ po konsumpcji, takich jak sortowanie czy recykling, jak i koncepcji innowacji u źródła w kategorii opakowań plastikowych i nie tylko, czyli rozwiązania możliwe do wprowadzenia na etapie przed konsumpcją, a więc na przykład na etapie projektu, wyboru materiału itd.



Dzięki spotkaniu uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Z kolei dla pracowników biura Oddziału Regionalnego PARP w Olsztynie była to okazja zarówno do przedstawienia oferty biura, jak i powiększenia grona swoich potencjalnych klientów.