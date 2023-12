Tak wyglądają olsztyńskie zaułki i zakamarki (3): Warszawska

Do tej pory ulica kojarzyła mi się z barem "Pod Kogutem", dawniej"Warszawianka", a przed wojną elegancką restauracją Alojzego Motzkiego. Był to lokal (na przełomie lat 70/80) mało elegancki, ale pełen dekadenckiej atmosfery. Była tam specjalna spożywcza "winda", którą wjeżdżały z piwnicy lub zjeżdżały z góry posiłki. Która wersja jest prawidłowa, tego już nie pamiętam.

A dalej był, ale to już późniejsza dekada, sklep "Hiton", gdzie sprzedawano gry komputerowe i kasety VHS. A najbardziej chyba zasłynął z organizacji koncertu jednej z najbardziej znanych polskich wokalistek, który reklamowano jako koncert, w jakim piosenkarka wystąpi w przebraniu. Zrobił się z tego skandal, bo rzeczona wokalistka nic o swoim występie nie wiedziała, a po prostu ktoś ją tylko imitował i udawał. Tak czy siak właściciel sklepiku zakończył swoją biznesowa karierę w prokuraturze.

A przecież kawałek dalej za "Hitonem" i "Kogutem" przez lata mieścił się szpital wojskowy i rezydowali lekarze przydzielający kategorie zdrowotne dla poborowych. I ja się ta kiedyś stawiłem jako cywil z nadzieją na obniżenie kategorii, ale skończyło się na A1, a potem na jednostkach w Morągu, Braniewie i Malborku kończąc. Z wojska wyszedłem w randze starszego kaprala. Niżej nie można było.

Teraz znowu przeszedłem się po tej starej Warszawskiej i najbardziej nie mogłem się nadziwić, że do lat 70tych tamtędy jeździło się "na Warszawę".

Igor Hrywna

