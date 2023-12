„Mieszkanie prawem nie towarem!“ Śmiszek ma ich... siedem

W kontekście wyborów parlamentarnych w 2023 roku, Lewica prezentowała postulaty dotyczące ułatwienia dostępu do mieszkań. Analizując opublikowane oświadczenia majątkowe przez Sejm, wynika, że niektórzy politycy z tego ugrupowania na pewno nie mają powodów do narzekania na obecny stan rzeczy. Partner samego Roberta Biedronia posiada prawo do całkowitej lub części kilku nieruchomości.