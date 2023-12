Jak wygląda sytuacja na drogach po nocnych opadach śniegu na Warmii i Mazurach?

Wszystkie drogi krajowe są przejezdne, pracuje na nich 3070 jednostek sprzętu do zimowego utrzymania - poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Mimo to, GDDKiA zaapelowała o ostrożną jazdę.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zaznaczyła, że warunki pogodowe mają wpływ na przejezdność w niektórych rejonach kraju.

Błoto pośniegowe, lokalna śliskość występuje na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego, lubuskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego w południowo-zachodniej części, podkarpackiego na: DK84 odcinek Olszanica–Krościenko, DK19 odcinek Miejsce Piastowe–Barwinek, DK28 odcinek Zarszyn–Sanok–Przemyśl, DK77 odcinek Rudnik nad Sanem–Sarzyna; Gorzyce–Stalowa wola, warmińsko-mazurskiego na: DK65 odcinek Zdunki–Prostki, DK57 odcinek Biskupiec–Dźwierzuty.

Dodano, że opady śniegu występują na terenie całego kraju z wyjątkiem województwa pomorskiego.

Ponadto opady śniegu z deszczem występują na terenie województw: śląskiego, małopolskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego.

W komunikacie zaznaczono, że mgła występuje na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

GDDKiA zaapelowała do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w wymienionych wyżej rejonach.

W dzień ma być zachmurzenie duże, po południu możliwe większe przejaśnienia. Miejscami opady śniegu, nad samym morzem także deszczu ze śniegiem. Przyrost pokrywy śnieżnej w rejonach podgórskich Śląska i Małopolski miejscami o 7 cm, w strefie nadmorskiej o 8-10 cm. Temperatura maksymalna od -3 st. do 0 st., nad morzem do 4 st.; chłodniej w rejonach podgórskich Karpat i Sudetów - lokalnie około -6 st. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. W górach porywy wiatru do 60 km/h. Porywy wiatru mogą powodować zawieje i zamiecie śnieżne. (PAP)

autor: Anna Bytniewska