Słowacja/ Media: mimo deklaracji premier Fico nadal wspiera Ukrainę

Chociaż partia Kierunek Słowacka Socjaldemokracja (Smer-SSD), którą kieruje obecny premier Robert Fico wygrała jesienne wybory parlamentarne dzięki antyukraińskiej retoryce, formacja w rzeczywistości nie realizuje swoich przedwyborczych haseł i rząd Ficy nadal wspiera Ukrainę - pisze w czwartek dziennik "SME".

Gazeta przypomina, że na zakończonym w środę szczycie szefów dyplomacji państw NATO w Brukseli doszło do spotkania ministrów spraw zagranicznych Słowacji i Ukrainy, Juraja Blanara i Dmytro Kułeby. Szef MSZ w Kijowie dziękował swojemu słowackiemu odpowiednikowi za poparcie integralności terytorialnej Ukrainy.

"SME" przypomina, że pod koniec października Fico krytykował deklaracje prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, że warunkiem pokoju jest całkowite wycofanie wojsk rosyjskich z Ukrainy. Zdaniem Ficy to nierealne założenie, które pozwala Zełenskiemu na przedłużenie konfliktu. Tymczasem po spotkaniu z Blanarem Kułeba napisał w Internecie: "Słowacja nadal będzie uczestniczyć we wspólnych pracach nad planem Zełenskiego".

To kolejny dowód na to, że Smer-SSD w rzeczywistości nie realizuje swoich przedwyborczych, antyukraińskich haseł - ocenia dziennik. Przypomina, że Fico również po wyborach wzywał do natychmiastowego pokoju na Ukrainie, którego wprowadzenie w życie oznaczałoby stratę zajętych przez Rosjan terytoriów.

Słowacka gazeta zauważa, że w kwietniu obecny szef MSZ Blanar twierdził, że należąca częściowo do państwa fabryka broni ZVS w Dubnicy nad Wagiem, będzie musiała zaprzestać produkcji amunicji artyleryjskiej dla Ukrainy. Tymczasem Kułeba po wtorkowym spotkaniu w Brukseli napisał: "Jestem również wdzięczny mojemu słowackiemu koledze za potwierdzenie, że współpraca w dziedzinie przemysłu obronnego między naszymi firmami będzie kontynuowana".

"SME" cytuje wypowiedź przedstawiciela Słowackiego Stowarzyszenie Polityki Zagranicznej Alexandra Duleby, który zauważa, że dla Ukrainy dostawy amunicji oraz produkowanych przez fabrykę na Słowacji haubic Zuzana 2 są bardzo ważne. Będą one nadal trafiać na Ukrainę. "To spora zmiana w stosunku do przedwyborczych twierdzeń Roberta Ficy, że Słowacja nie wyśle ani jednego pocisku na Ukrainę" - powiedział Duleba.

Jednocześnie Fico nie zamierza blokować propozycji nowej pomocy finansowej Unii Europejskiej dla Ukrainy w wysokości 50 miliardów euro - zauważa słowacki dziennik. Partia Ficy zgadza się także na otwarcie negocjacji akcesyjnych UE z Ukrainą, co Blanar przekazał Kulebie.

Piotr Górecki (PAP)