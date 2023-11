Prezydent powołał dyrektorkę

Dwa postępowania były niezbędne, by wyłonić osobę, która pokieruje jedną z najbardziej rozpoznawalnych olsztyńskich instytucji kultury. Umowa została zawarta na cztery lata.

- Konkursowa komisja wybierała spośród dwojga kandydatów - mówi prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. - Lepszą propozycję w zakresie celów i misji instytucji, założeń programowych, planu gospodarowania finansami czy budowy wizerunku w naszej ocenie przedstawiła Magdalena Pilska-Piotrowska.

Nowa dyrektorka pracuje w OPiOA od ośmiu lat. Od początku kierowała Działem Multimediów i Obsługi Technicznej, a od lutego minionego roku szefowała Działowi Popularyzacji Nauki i Obsługi Technicznej.

- Cieszę się, że to mi przypadnie misja kierowania naszą instytucją - mówi Magdalena Pilska-Piotrowska. - Na pewno źle nie będzie się działo. Znam placówkę, zespół, dotychczas realizowane i te planowane projekty. No i jestem pasjonatką astronomii.

Przed nową dyrektorką i zespołem, którym pokieruje, szereg wyzwań. W wieży ciśnień trwa remont, natomiast w planetarium w następnym tygodniu zacznie się wymiana sprzętu projekcyjnego. Planetarium oraz obserwatorium będą nieczynne do około połowy grudnia.

- Kolejny rok to dalszy ciąg prac związanych z modernizacją naszej instytucji - przyznaje dyrektor Magdalenę Pilską-Piotrowską. - Jednym z największych wyzwań będzie przygotowanie do powstania wyjątkowej wystawy, czyli "Habitatu Księżycowego". To będzie unikalna propozycja w skali kraju.

Olsztyńskie Planetarium Lotów Kosmicznych zostało zainaugurowane pół wieku temu, dokładnie w 500. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. Wraz ze zlokalizowanym w dawnej wieży ciśnień Obserwatorium Astronomicznym tworzy wyjątkowy kompleks popularnonaukowy.