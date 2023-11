Mamy kolejne pomniki przyrody

Radni ponownie rozszerzyli listę tworów natury, które są objęte wyjątkową ochroną. W rejestrze w tej chwili jest niemal sto obiektów, w znakomitej większości to drzewa.

Sześć lip drobnolistnych oraz dąb szypułkowy - to najnowsze olsztyńskie pomniki przyrody. Decyzja zapadła podczas środowej (29 listopada) sesji Rady Miasta.

- To drzewa zlokalizowane w pobliżu skrzyżowania ul. Tuwima i Iwaszkiewicza - mówi dyrektor Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Olsztyna, Ewa Łukasik-Błażejewicz. - Odznaczają się dobrą żywotnością, stanowią naturalną izolację ciągu pieszo-rowerowego od jezdni i przedstawiają dużą wartość krajobrazową, historyczną, kulturową, przyrodniczą. Drzewa stanowią fragment dawnej alei rosnącej wzdłuż drogi łączącej majątek Pozorty z Kortowem. Szpaler został zgłoszony przez mieszkańców Olsztyna do objęcia tą formą ochrony przyrody.

Drzewa wpisane do rejestru mają od ponad 50 do nawet 270 lat. Jedna z lip ma pień o obwodzie 337 cm, natomiast dąb - 356 cm. Pozostałe lipy mają obwody pni od 141 cm do 282 cm.

W poprzednim miesiącu radni zdecydowali o wpisaniu do rejestru pomników przyrody drzew w trzech lokalizacjach - w pobliżu ul. Radiowej, na Tracku oraz na trenie kampusu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Łącznie to dziesięć obiektów.

Do rejestru mogą trafić twory szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej. Powinny też odznaczać się indywidualnymi cechami, które wyróżniają je wśród innych.