Budynek dawnej telekomunikacji w Olsztynie do rozbiórki. Radni dali zielone światło [ZDJĘCIA]

Na początku 2021 roku dawna TP SA, już pod nazwą Orange sprzedała swój biurowiec olsztyńskiemu potentatowi deweloperskiemu, czyli firmie Arbet. Kwota transakcji, w którą wchodził budynek o powierzchni ponad 10 tys. m2 wraz z bardzo atrakcyjną działką niemal w centrum Olsztyna wynosiła wtedy około 29 mln zł.

Biało-niebieski budynek przez wielu mieszkańców był uważany za synonim skrzyżowania al. Piłsudskiego i ul. Dworcowej, często będąc swego rodzaju puntem orientacyjnym. Teraz się to wszystko zmieni, prezes Arbetu Andrzej Bogusz już w momencie zakupu nie krył swoich zamiarów wobec tej inwestycji. Na pytanie co zamierza zrobić z budynkiem odpowiedział wtedy "najpierw go wyburzyć, a potem chcemy zbudować tam kompleks mieszkaniowy".

Inwestycję Arbetu zablokowała wojna w Ukrainie i napływ migrantów do Polski. Firma w uzgodnieniu z wojewodą oraz MWSiA przekazała budynek na potrzeby przyjęcia uchodźców. Aktualnie sytuacja z uchodźcami wygląda znacznie lepiej, a Arbet zamierza wprowadzić w życie swoje plany inwestycyjne.

Radni Olsztyna w połowie listopada przyjęli plan zagospodarowania dla tego terenu. Obecnie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Arbet podjął dalsze kroki w kierunku budowy kompleksu mieszkaniowego, o którym wspominał prezes Bogusz,

Karol Grosz