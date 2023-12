26-latka z Olsztyna stanie przed sądem. Za oszustwa internetowe prokurator postawił jej łącznie 95 zarzutów

Do 8 lat więzienia grozi 26-letniej mieszkance Olsztyna, która za pośrednictwem jednego z portali sprzedawała produkty, które nigdy nie trafiły do kupujących. W ten sposób zostało oszukanych 90 osób z całego kraju. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do sądu rejonowego w Olsztynie.