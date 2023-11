Bill Gates zapowiada 3-dniowy tydzień pracy. Wszystko dzięki AI?

Bill Gates twierdzi, że sztuczna inteligencja nie pozbawi ludzi pracy, lecz na zawsze odmieni jej charakter, rysując wizję potencjalnego trzydniowego tygodnia roboczego. Współzałożyciel Microsoftu wydaje się wykazywać optymizm wobec postępu sztucznej inteligencji, w przeciwieństwie do innego znaczącego przedsiębiorcy, Elona Muska, który od pewnego czasu ostrzega przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z tą technologią.

"W końcu powstanie społeczeństwo, w którym będziemy pracować trzy dni w tygodniu. To chyba dobrze" - mówił Bill Gates w programie Trevora Noaha "What Now?". Współzałożyciel Microsoftu uważa, że rozwój sztucznej inteligencji nie spowoduje utraty miejsc pracy przez ludzi, ale raczej sprawi, że nowa technologia przejmie znaczną część obowiązków, uczyniąc nasze życie bardziej komfortowym.

Gates nie jest jedynym przedsiębiorcą, który przewiduje skrócenie tygodnia pracy w związku z postępem w dziedzinie sztucznej inteligencji. Dyrektor generalny JPMorgan, Jamie Dimon, niedawno oświadczył, że przyszłe pokolenie pracowników będzie musiało pracować około 3,5 dnia w ciągu tygodnia. "Wasze dzieci dożyją 100 lat i dzięki technologii nie będą chorować na raka, prawdopodobnie będą pracować trzy i pół dnia w tygodniu" - powiedział Bloombergowi w październiku.

W Stanach Zjednoczonych i innych krajach, takich jak Skandynawia, niektóre firmy obecnie eksperymentują z 4-dniowym tygodniem pracy. Przedstawiciele niektórych przedsiębiorstw podają raporty o pozytywnych efektach takiego podejścia. Znalezienie właściwej równowagi między życiem prywatnym a pracą korzystnie wpływa na zwiększenie wydajności.

Optymistyczne spojrzenie na rozwój sztucznej inteligencji zakłada, że ta technologia będzie jedynie narzędziem, które usprawni codzienne funkcjonowanie człowieka. Bill Gates twierdzi, że wpływ sztucznej inteligencji na nasze życie nie będzie dramatyczny, porównując go do wprowadzenia komputerów osobistych, a nie rewolucji przemysłowej.

W przeciwieństwie do Gatesa, inny lider technologiczny, Elon Musk, wyraził swoje obawy co do sztucznej inteligencji. Pod koniec października, w rozmowie z AP, szef Tesli stwierdził, że uważa AI za "jedno z największych zagrożeń dla ludzkości".

"Nie jesteśmy silniejsi ani szybsi od innych stworzeń, ale jesteśmy bardziej inteligentni i po raz pierwszy w historii ludzkości, mamy do czynienia z czymś, co będzie znacznie inteligentniejsze od nas. Nie jest dla mnie jasne, czy potrafimy kontrolować coś takiego" - przyznał.