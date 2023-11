Oficjalnie: Dzieci w olsztyńskich szkołach obowiązkowo będą się uczyć pływania

Klub radnych Koalicji Obywatelskiej wprowadził do przyszłorocznego budżetu trzy wnioski do przyszłorocznego budżetu. Co ciekawe, wszystkie z nich dotyczą powrotu rozwiązań, których funkcjonowanie przerwała pandemia. Pierwszy wniosek dotyczy obowiązkowej nauki pływania dzieci uczęszczających do drugich klas szkół podstawowych na terenie Olsztyna.

— Ta nauka będzie obowiązkowa i bezpłatna dla naszych olsztyńskich dzieci — zaznaczył przewodniczący Rady Miasta Robert Szewczyk.

Drugi z wniosków dotyczy zajęć edukacyjnych z zakresu kultury, które będą prowadzone w olsztyńskich jednostkach kultury. Trzeci wniosek to duży zastrzyk gotówki dla Rad Osiedli, które będzie można wydać na różnego rodzaje wydarzenia takie jak spotkania, festyny, kluby szachowe, czy inne, lokalne inicjatywy osiedlowe.

— Wracamy do pełnego finansowania Rad Osiedli, które do tej pory było ograniczone. W ciągu ostatnich lat dotknęły nas dwie klęski: jedna z nich to pandemia, druga natomiast to polityka rządu PiS i znaczne obcięcie finansowania samorządom. Teraz na szczęście te pieniądze wracają do Rad Osiedli, to będzie łącznie ponad 450 tys. zł, które zostaną przeznaczone na lokalne inicjatywy.

Karol Grosz