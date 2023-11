Kolejny krok do profesjonalnego szkolenia młodych piłkarzy w Olsztynie [ZDJĘCIA]

Gmina Olsztyn realizuje ambitny projekt przy al. Sybiraków, mający na celu stworzenie kompleksu sportowego najmłodszych dla miłośników piłki nożnej. Planowane są cztery pełnowymiarowe boiska piłkarskie, z czego dwa zostaną wyposażone w naturalną nawierzchnię trawiastą, a kolejne dwa w syntetyczną. Dodatkowo na terenie obiektu powstanie nowoczesne zaplecze techniczno-socjalne oraz duży parking.

Młodzi adepci piłki nożnej będą mieli dostęp do nowoczesnych budynków socjalnych, magazynów i szatni, co stworzy optymalne warunki do treningów i rozwoju sportowego. Wszystkie boiska oraz teren kompleksu będą objęte pełnym oświetleniem, co umożliwi korzystanie z nich także po zmroku.

Projekt ma na celu stworzenie przestrzeni, która nie tylko zaspokoi potrzeby sportowe, ale również stanie się miejscem wspierającym rozwój młodych talentów piłkarskich.

— Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tych terenów pozwoli nam określić ramy tego, co tam w przyszłości może powstać. W koncepcji mamy cztery pełnowymiarowe boiska, z których jedno będzie miało trybunę i będzie spełniało wymagania czwartej ligi. Jedno z nich będzie przykryte tzw. balonem, czyli zadaszeniem pneumatycznym — mówi radny Paweł Klonowski (KO) — W Olsztynie brakuje takiej infrastruktury, dlatego jako radni cieszymy się, że możemy wykonać ten pierwszy krok. Perspektywy tej inwestycji są obiecujące i mamy nadzieję, że w najbliższym czasie znajdziemy na nią finansowanie — dodaje radny Klonowski.

Inwestycja na ul. Sybiraków jest dopiero na etapie wczesnego planowania, więc jej koszty nie są jeszcze znane. Według różnych szacunków aktualnie w Olsztynie w drużynach juniorskich może się szkolić nawet tysiąc dzieci. Największą szkółką niezmiennie jest akademia olsztyńskiego Stomilu, gdzie regularnie uczęszcza około 500 dzieci.

— Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2019 roku dostał zadanie przygotowania wstępnej koncepcji takiego ośrodka — mówi prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. — Na tym etapie prac okazało się, że będzie niezbędna zmiana planu, byśmy mogli zrealizować nasz program. Chcieliśmy położyć nacisk na szkolenie dzieci i młodzieży.

Na obszarze objętym planem dominuje wyłączna funkcja usług sportu i rekreacji - zajmuje 92,7 proc. powierzchni. Funkcja zieleni urządzonej jest funkcją towarzyszącą funkcji, ponieważ zieleń będzie izolowała teren od drogi publicznej. Niewielka powierzchnia została też zarezerwowana na potrzeby zdrowia i pomocy społecznej lub usługi sportu i rekreacji.

— Plan dotyczy obszaru o powierzchni nieco ponad 7,7 ha — mówi dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Olsztyna, Magdalena Binerowska. — Co ważne, nie obejmuje obszaru pobliskich ogrodów działkowych. Wprowadzone zapisy są na tyle elastyczne, by można było realizować szeroki zakres dotyczący sportu i rekreacji na tym terenie.

Karol Grosz