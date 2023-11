Święty Mikołaj przyjedzie do Olsztyna. Gdzie i kiedy najmłodsi będą mogli go spotkać?

Wielkimi krokami wkraczamy w bożonarodzeniowy okres. Kolejne części naszego miasta zyskują odpowiedni klimat i są odpowiednio dekorowane. Olsztyński Teatr Lalek oraz biblioteka dla dzieci Abecadło zachęcają rodziców, by znaleźli czas na odwiedziny ze swoimi pociechami.

"Lalki" postanowiły zaprosić św. Mikołaja do siebie. Wyjątkowe spotkania z małymi i większymi widzami odbędą się 3 grudnia o godz. 11:00, 6 grudnia o godz. 18:00 i 10 grudnia o godz. 11:00. Z tej mikołajowej okazji wystawione zostaną spektakle "Grimm: 6 Służących" oraz "NID".

To doskonała okazja, by zabrać ze sobą do teatru opisany prezent i przekazać go wcześniej pomocnym Elfom. Taki podarek trafi we właściwe ręce tuż po spektaklu. W cenie biletu spotkanie z najprawdziwszym Mikołajem.

Mikołaj będzie także bohaterem pierwszych dni grudnia w bibliotece Abecadło. Będzie to związane z wizytą w bibliotece Agaty Grzegorczyk-Wosiek, olsztyńskiej pisarki, autorki książek dla dzieci, m.in. "Spacer Pana Kopernika.

Mikołajki z Mikołajem potrwają aż 5 dni - między 4 a 8 grudnia. W tym programie są: niezwykła bajka "Ławeczka Kopernika", wspólne czytanie, opowieści oraz piosenka "Gdzie mieszkają Mikołaje?", gra wielkoformatowa "Spacer Pana Kopernika" oraz Quiz.

Warsztaty adresowane są do dzieci w wieku 6-9 lat. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy pod nrem tel. 89 527 28 10.