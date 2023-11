Do Muzeum w Ostródzie trafił skarb wczesnośredniowiecznych monet

O znalezisku poinformowało w poniedziałek ostródzkie muzeum, do którego monety zostały przekazane decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków. Jest to niewielki depozyt liczący 13 sztuk srebrnych monet i siekańców odkrytych w okolicach Iławy. W większości są to denary krzyżowe z XI w. Jeden z siekańców to fragment brakteatu księcia pomorskiego Sambora, datowany na XIII w.

Zdaniem Łukasza Szczepańskiego z Muzeum w Ostródzie lokalizacja tego skarbu w ciekawy sposób wpisuje się w rozpoznaną strukturę osadniczą mikroregionu południowego Jezioraka.

— Mamy tam m.in. grodzisko pruskie z XI-XII w., sieć osad otwartych, różnego rodzaju umocnienia ziemne, które są przypisywane Prusom. Ten skarb uzupełnia naszą wiedzę o aktywności osadniczej tej strefy — mówił archeolog.

Odkrywca skarbu Jacek Drozdowski z Iławskiej Grupy Poszukiwawczej powiedział, że na wczesnośredniowieczne monety natrafił za pomocą detektora metali podczas jednej z weekendowych wypraw tej grupy. Poszukiwania były prowadzone na podstawie zezwolenia konserwatora zabytków i za zgodą właściciela terenu, tj. nadleśnictwa Iława.

— Monety znajdowały się na wzniesieniu, na głębokości około 15 cm. Takie znalezisko to rzadkość na naszych terenach, a dla mnie oczywiście wielka duma i radość — przyznał.

Wcześniej członkowie tej grupy odkryli i przekazali do muzeum m.in. sestercję cesarza Antoninusa Piusa (138-161), rzymską fibulę i denary, szelągi krzyżackie, zabytki z czasów wojen napoleońskich, a także skarb składający się z dziesięciu monet z przełomu XVII i XVIII w. oraz pozłacanego pierścienia, które były ukryte w korzeniach drzewa opodal dawnego traktu.

— Bardzo byśmy chcieli, żeby wszystkie artefakty, które przez ostatnie lata były odnajdywane przez nas i inne grupy poszukiwawcze z naszego miasta, znalazły się kiedyś w wyczekiwanym lokalnym muzeum w Iławie — dodał Drozdowski.

PAP

Autor: Marcin Boguszewski