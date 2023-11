Radny Olsztyna ma wątpliwości, co do jakości remontu stadionu Stomilu

Na niemal ostatniej prostej kampanii wyborczej do wyborów parlamentarnych, które odbyły się w połowie października, do Olsztyna trafiło 30 mln zł na remont części stadionu miejskiego, na którym swoje mecze rozgrywa drugoligowy Stomil. Wśród osób związanych z lokalną piłką nożną zapanował wtedy ogromny optymizm, bo wreszcie po kilkunastu latach czekania słynny „estadio de la gruz” doczeka się należnego mu remontu.

Moment, w którym do kasy miejskiej dość niespodziewanie wpływa 30 mln zł, z pewnością jest powodem do radości, jednak problem pojawia się wtedy, kiedy trzeba te pieniądze wydać. Program Inwestycji Strategicznych to specyficzny konkurs, w którym przydzielone środki trzeba wydawać dość szybko i na bardzo konkretne cele.

— Wniosek, na który udało nam się uzyskać dofinansowanie, zakłada realizację pierwszego etapu polegającego m.in. na wybudowaniu trybuny wschodniej. Liczymy na to, że będzie to pierwszy krok i że w przyszłości uda nam się pozyskać kolejne środki, by olsztyński stadion znów stał się wizytówką naszego miasta — powiedziała nam Marta Bartoszewicz, rzecznika prasowa Urzędu Miasta Olsztyna. — Obecnie jesteśmy na etapie przygotowań do sporządzenia PFU, czyli Programu Funkcjonalno- Użytkowego, a gdy ten dokument będzie gotowy, wówczas rozpoczniemy procedurę przetargową. Warunkiem otrzymania środków jest ogłoszenie przetargu w ciągu 9 miesięcy od daty ogłoszenia informacji o uzyskaniu dofinansowania — dodaje Bartoszewicz.

Radny Paweł Klonowski: Czekaliśmy na remont tyle lat, żeby teraz się spieszyć

Radny Paweł Klonowski (KO) ma wątpliwości co do procedur, które chce wykorzystać prezydent Olsztyna do budowy nowego stadionu. Planem władz miasta jest ogłoszenie przetargu według zasady „projektuj i buduj”, czyli szukania wykonawcy, który sam zaprojektuje nową trybunę i ją wybuduje. Zdaniem radnego Klonowskiego to duży błąd.

— O remoncie stadionu Stomilu rozmawia się od wielu lat. Przez cały ten okres padło wiele ciekawych koncepcji i rozwiązań, które są warte przedyskutowania. W momencie, w którym dostaliśmy pieniądze na część remontu, jednak się spieszymy i zostawiamy decyzje firmie budowlanej, która najprawdopodobniej zaprojektuje stadion tak, żeby było go łatwo wybudować, a nie żeby był jak najbardziej funkcjonalny — tłumaczy radny Klonowski w rozmowie z „Gazetą Olsztyńską”.

Radny KO napisał do prezydenta interpelację, w której proponuje otwarte spotkanie, na którym różne strony zainteresowane stadionem mogłyby przedstawić, czego oczekują od nowego obiektu.

— Przeprowadzenie spotkania w otwartej formule wydaje się tym bardziej zasadne, że zdumienie opinii publicznej budzić zaczynają kolejne komunikaty urzędu zapowiadające po długich latach oczekiwania nagłą potrzebę pośpiechu przy sporządzaniu programu funkcjonalno-użytkowego stadionu, wskazywanie jako sposobu realizacji ryzykownej pod względem jakości stosowanych rozwiązań formuły „projektuj i buduj”, a także skupienia na pojemności zamiast rozszerzającej zakres wykorzystania i obniżającej przyszłe koszty utrzymania wielofunkcjonalności obiektu — pisze radny do prezydenta Olsztyna.

— Z uwagi na ograniczenia czasowe wynikające z warunków dofinansowania przyznanego z Rządowego Funduszu Polski Ład, m.in. wymogu wszczęcia postępowania na wyłonienie Wykonawcy w ciągu 9 miesięcy od udostępnienia promesy na dofinansowanie, konieczne jest podjęcie szybkich działań oraz ogłoszenie postępowania w formie „zaprojektuj i buduj” — odpowiada prezydent Piotr Grzymowicz. — Zakres realizacji prac budowlanych zostanie ograniczony do wykonania określonych elementów zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Głównym celem inwestycji będzie przebudowa i rozbudowa trybuny wschodniej wraz z zapleczem technicznym, uwzględniająca jednocześnie możliwości związane z ewentualną rozbudową całego Stadionu Miejskiego. Pragnę poinformować, iż założenia programu funkcjonalno-użytkowego będą w pierwszej kolejności realizować zadania określone we wniosku o dofinansowanie przy spełnieniu wymagań licencyjnych stawianych przez Polski Związek Piłki Nożnej. Jednakże kolejnym istotnym czynnikiem do uwzględnienia we wspomnianym opracowaniu będą możliwości funkcjonalne obiektu określone na podstawie aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu — wyjaśnia prezydent Olsztyna.

