Bilety na imprezę otwarcia Uranii rozeszły się... w sekundy

Galaktyczny Benefis Hali Urania to darmowe wydarzenie, podczas którego mieszkańcy mogą wziąć udział w pierwszej imprezie na nowym obiekcie. Wśród gwiazd grudniowej imprezy znajdują się duże nazwiska sceny muzycznej takie jak: Ania Dąbrowska, Anita Lipnicka, Ralph Kaminski, Błażej Król, Wojtek Urbański oraz zespół Czerwony Tulipan.

W części sportowej oprócz prezentacji zawodników Indykpolu AZS Olsztyn będzie można zobaczyć pokaz uczniów olsztyńskiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego, trenujących gimnastykę sportową i taekwondo olimpijskie.

W części tanecznej, wyreżyserowanej przez olsztyniankę, popularną Iwonę Pavlović, pojawią się takie zespoły jak Carnivals Stars, Studio Rytm, pracownia Tańca Pryzmat, formacja „Jantar” z Elbląga i zawodowi tancerze z “Tańca z gwiazdami”.

W trakcie wieczoru zostaną też zaprezentowane filmy pokazujące bogate 45 lat z życia Hali Urania.

Impreza jest darmowa, jednak biletowana. Żeby wziąć udział w tym wiekopomnym wydarzeniu, należało się w odpowiedniej chwili zarejestrować na specjalnej stronie internetowej. Limit wejściówek to dwa bilety na osobę.

Niestety wielu mieszkańców Olsztyna nie skorzysta z otwarcia nowej hali. Wejściówki można było rezerwować od dziś (poniedziałek 27 listopada) od godz. 12:00. Kilka sekund po otwarciu zapisów wszystkie bilety się rozeszły.

Dystrybucyjna kpina?

Sposób dystrybucji wejściówek spotkał się z krytyką mieszkańców. Swoją opinię na ten temat wyraził m.in radny Paweł Klonowski.

— Dlaczego przyjęto takie rozwiązanie? Nie mam pojęcia. Dystrybucję biletów zorganizować można przecież było na wiele innych sposobów, doceniających i uwzględniających chociażby udział w miejskim wolontariacie czy gremiach konsultacyjnych, działalność w radach osiedli i organizacjach społecznych, uczestnictwo w wydarzeniach sportowych i kulturalnych, a nawet konkursie fotograficznym. Można było występy rozłożyć na 3-4 dni koncertowe, zwiększając pulę biletów tyleż razy. Można było wiele rzeczy zamiast ćwiczenia jedynie refleksu i prowokowania późniejszego cwaniactwa — komentuje radny.

Wyraźnie zdenerwowani są także mieszkańcy Olsztyna, którym nie udało się zarezerwować wejściówek. Upust swojej frustracji dają m.in w komentarzach na profilu prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza.

— Nie wierzę, że o 12:00 już nie było miejsc, znowu swoim porozdawali — komentuje Marcin.

— Oszukaństwo… o 12.00 nie było możliwości zarezerwowania biletów, kilka sekund później wszystkie miejsca zarezerwowane ! — zwraca uwagę Magda.

— Każdemu w różnym czasie weszła możliwość wejścia. Ja kliknęłam dwa miejsca i klikając rezerwuj komunikat, że już nie ma biletów — dodaje Klaudia.

Co ciekawe, organizatorem wydarzenia nie jest ani gmina Olsztyn, ani MOK, ani powołana do zarządzania obiektem spółka "Hala Olsztyn". Według informacji zawartych na stronie ebilet.pl wydarzenie organizuje spółka ALL IN STUDIO Anna Pruszyńska zarejestrowana w Warszawie zajmująca się marketingiem, reklamą i PR.

Karol Grosz