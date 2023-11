Jak maksymalizować oszczędności podczas Black Friday?

Black Friday to największe święto zakupowe. Sklepy stacjonarne i internetowe oferują wówczas swoim klientom produkty w atrakcyjnych cenach. To też okazja, by kupić zawczasu świąteczne prezenty i sporo przy tym oszczędzić. Również sprzęt elektroniczny dostępny jest wtedy w cenach korzystniejszych niż na co dzień. Nie warto jednak bezmyślnie rzucać się w wir zakupów - lepiej poznać praktyczne wskazówki dotyczące rozsądnego kupowania.