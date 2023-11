Macierewicz ostro o Hołowni. "Miał szansę uratować Polskę"

Antoni Macierewicz oznajmił, że Parlament Unii Europejskiej podjął decyzję o likwidacji UE i rozpoczęciu procesu tworzenia totalnego państwa. Wypowiedź ta odnosi się do obecnych prac urzędników unijnych nad zmianami traktatowymi. Według Macierewicza, planowana reforma UE stanie się elementem sojuszu pomiędzy Rosją a Niemcami, co z kolei stanowi zagrożenie dla niepodległości Polski i ogólnego bezpieczeństwa Europy. Poseł PiS jest zdania, że Szymon Hołownia miał szansę uchronić przed tymi zagrożeniami, ale niestety, tej okazji nie wykorzystał.

Antoni Macierewicz oznajmił, że Parlament Europejski podjął decyzję o zlikwidowaniu Unii Europejskiej i rozpoczęciu procesu tworzenia totalnego państwa. Te słowa odnoszą się do obecnych prac urzędników unijnych nad zmianami traktatowymi. W ocenie Macierewicza, planowana reforma UE stanie się elementem sojuszu pomiędzy Rosją a Niemcami, co stanowi potencjalne zagrożenie dla niepodległości Polski i ogólnego bezpieczeństwa Europy. Poseł PiS twierdzi, że Szymon Hołownia miał szansę uchronić przed tymi zagrożeniami, lecz niestety, nie skorzystał z tej okazji.

- Nie ma wątpliwości, że Niemcy dążą do tego, żeby przekształcić obecną UE w totalne państwo, które będzie rządzone właśnie przez Niemcy. Nie później niż w ciągu roku, nie później niż przed wyborami w USA - powiedział. Jak zauważył, już w 2009 roku Władimir Putin mówił, że "Rosja wraz z Niemcami budują wielką Europę". - To jest budowa sojuszu rosyjsko-niemieckiego, który ma zdominować całą Europę - stwierdził.

Antoni Macierewicz zaznaczył, że raport dotyczący zmian w UE został przyjęty zaledwie 17 głosami. Według jego słów, "to dowodzi istnienia ogromnych sporów i znacznych różnic zdań w tej kwestii, nie tylko w Polsce, lecz także w innych krajach europejskich". W jego ocenie istnieje realna możliwość zablokowania planowanych zmian, które mogą narazić Polskę i inne państwa na niebezpieczeństwo. Macierewicz dodał, że marszałek Hołownia miał szansę przeciwdziałać temu zagrożeniu, jednakże postąpił dokładnie odwrotnie.

Polityk nawiązał do wydarzeń z 21 listopada, kiedy to posłowie PiS przedstawili projekt uchwały przeciwko planowanym zmianom w unijnych traktatach. Szymon Hołownia skierował projekt do prac w sejmowej komisji. W odniesieniu do tego Macierewicz stwierdził: "Uchwała, zaproponowana przez PiS, została zablokowana. Mówiła ona o sprzeciwie Polski wobec tworzenia wielkiej Europy i zmian strukturalnych w UE, które miałyby przekształcić ją w centralistyczne, totalitarne państwo. Hołownia uniemożliwił to bezprawnie. Gdyby uchwała została przyjęta, bez wątpienia nie uzyskałaby większości 17 głosów" - podkreślił Macierewicz.