Elektrownia jądrowa w Koninie-Pątnowie. Obietnica Donalda Tuska

- Bardzo bym chciał, żeby wszystko co potrzebne dla Polski było kontynuowane. Energia nie ma ideologicznego koloru. Energia nie jest i nie powinna być partyjna. My będziemy stawiali na energetykę jądrową - mówił Donald Tusk. przywódca Platformy Obywatelskiej, deklarował, że jego rząd nie będzie blokował żadnych działań jedynie z powodu tego, że zostały podjęte za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ostatnia decyzja dotycząca kluczowej kwestii budowy elektrowni jądrowej została ogłoszona w piątek.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że 24 listopada br. minister klimatu i środowiska Anna Moskwa wydała decyzję zasadniczą na wniosek PGE PAK Energia Jądrowa dotyczącą budowy drugiej elektrowni jądrowej w Polsce we współpracy z koreańską firmą KHNP.

Jak wyjaśniono, decyzja zasadnicza stanowi "wyraz akceptacji państwa dla przedstawionego przez inwestora zamierzenia inwestycyjnego w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej". Decyzja ta jest wydawana po zatwierdzeniu przez ministra klimatu i środowiska zgodności inwestycji z interesem publicznym w szczególności z celami polityki państwa, w tym polityki energetycznej oraz braku negatywnego wpływu inwestycji na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.

Pytania dotyczące przyszłości elektrowni jądrowej padły wobec Donalda Tuska jeszcze przed parlamentarnymi wyborami, które miały miejsce 15 października. W tych wyborach zjednoczona opozycja zdobyła większość mandatów w Sejmie. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej zaznaczył, że decyzje podejmowane podczas urzędowania ministra aktywów państwowych Jacka Sasina "wymagają nadzwyczajnej ostrożności".

"Elektrownie jądrowe są niezbędne.(...)Jeśli mamy naprawdę uczestniczyć w bezpiecznej i sprawiedliwej transformacji, jeśli mamy wydać europejskie dziesiątki, nawet setki miliardów euro na unowocześnienie naszej gospodarki, naszego przemysłu, naszej energetyki i zmienić cały model energetyczny, to oczywiście musimy jak najszybciej rozpocząć budowę elektrowni jądrowej" - odpowiedział Donald Tusk.

"Amerykanie są bardzo zaangażowani w te projekty - to jest drugi aspekt. (...) To jest ta najcięższa, najbrutalniejsza polityka, bo to są poważne sprawy(...) my musimy budować tę wspólnotę (...) gospodarczych interesów ze Stanami Zjednoczonymi i wiązać też interesy amerykańskie i polskie w sposób przyjazny i bardzo solidny, bo nie wiemy jak będzie wyglądała sytuacja geopolityczna za rok za dwa, nie wiemy, kto wygra w Stanach - dodał Tusk.

Jak podkreślił nie wiadomo też jak długo potrwa wojna na Ukrainie i jakie będą jej rezultaty. "To wszystko każe mi(...) powiedzieć, że jeśli możliwe będzie rozważnie - bez straty dużych pieniędzy i czasu i bez narażania relacji z Ameryką - przeniesienia lokalizacji na równie uzasadnioną, a nie tak cenną z punktu widzenia krajobrazowego i turystycznego, to oczywiście będziemy to rozważać" - zapewnił Tusk. "Jeśli będzie to jednak koniecznością, to przynajmniej zrobimy wszystko, by zminimalizować straty bezpośrednio dla tych miejsc, które są tak cenne" - dodał.

Druga w Polsce elektrownia jądrowa ma powstać, jako wspólne przedsięwzięcie PGE PAK Energia Jądrowa oraz koreańskiego koncernu KHNP. Siłownia ma mieć co najmniej dwa reaktory APR1400 o łącznej mocy 2800 MW. PGE PAK Energia Jądrowa, w której ZE PAK i PGE mają po 50 proc. udziałów, ma przygotować trzy elementy inwestycji: studium wykonalności, badania terenu, lokalizacji oraz ocenę oddziaływania na środowisko na potrzeby planowanej budowy elektrowni jądrowej.

W połowie sierpnia br. zarząd spółki PGE PAK Energia Jądrowa poinformował, że wniosek w sprawie wydania decyzji zasadniczej dotyczącej budowy drugiej elektrowni jądrowej w Polsce we współpracy z koreańskim dostawcą technologii, firmą KHNP, został złożony do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Elektrownia ma powstać w 2035 r. w Koninie-Pątnowie w gminie Konin w Wielkopolsce, na terenach graniczących z obecną elektrownią Grupy ZE PAK.