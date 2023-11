Oficjalne oddanie Uranii do użytku jest zaplanowane na weekend 15-17 grudnia

Nowa hala pomieści ok. czterech tys. widzów. Boisko do gry w siatkówkę, piłkę ręczną, koszykówkę, tenisa ziemnego, tenisa stołowego, badmintona, futsal - to tylko niektóre z funkcjonalności głównej bryły. Natomiast w mniejszej znajdują się m.in. sala treningowo-rozgrzewkowa z miejscami na widowni dla tysiąca osób, sala podnoszenia ciężarów, judo, siłownia. Z mniejszą bryłą sąsiaduje kryte lodowisko. Natomiast pod halą powstał podziemny parking.