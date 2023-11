Oświata: świeży oddech, ale bez gimnazjów

- Nie ma rewolucji w oświacie (...) nie będzie powrotu do sześciolatków, nie będzie powrotu do gimnazjów. System edukacji nie wytrzyma następnej rewolucji - powiedziała Krystyna Szumilas (KO) podczas II edycji Szczytu dla Edukacji.

W czwartek w Warszawie odbyła się II edycja Szczytu dla Edukacji - debaty obywatelskiej, w której uczestniczą przedstawiciele organizacji pozarządowych, korporacji samorządowych, związków zawodowych oraz politycy. Organizatorem Szczytu dla Edukacji jest koalicja SOS dla Edukacji.

Zdaniem Krystyny Szumilas (KO), przewodniczącej sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, polskiej edukacji najbardziej potrzebny jest dziś "oddech świeżego powietrza, wiara w to, że szkoła jest tym miejscem, gdzie można realizować własne marzenia i własny pomysł na nauczanie dzieci". Dodała też, że należy "odbudować zaufanie do nauczycieli, prestiż i wiarę w to, że ludzie na dole, w swoich szkołach, wiedzą co i jak mają robić, a państwo powinno im pomagać".

Szumilas zaznaczyła, że chciałaby, żeby sejmowa komisja, której przewodniczy, była "forum wymiany doświadczeń dyskusji, wysłuchiwania się wzajemnie, a nie - jak było do tej pory - ograniczania tej debaty". Podkreśliła, że komisja będzie "otwarta dla wszystkich organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządu terytorialnego, przedstawicieli rodziców i wszystkich środowisk, którym leży na sercu dobro edukacji".

Posłanka odniosła się też do pytania o obniżenie wieku szkolnego i powrót gimnazjów. "Nie ma rewolucji w oświacie (...) nie będzie powrotu do sześciolatków, nie będzie powrotu do gimnazjów. System edukacji nie wytrzyma następnej rewolucji (...) jeśli chcemy wprowadzać jakiekolwiek zmiany, to w porozumieniu ze środowiskiem, nie gwałtownie, nie rewolucyjnie, to musi być ewolucja" - podkreśliła.

(PAP)/oprac. ih