To nie było uprzejme: Szymon Hołownia odpowiada Mateuszowi Morawieckiemu

- Niech pan, błagam, zakończy tę farsę i jak najszybciej pozwoli sformować w Polsce rząd, który zajmie się realnym rozwiązywaniem spraw w oparciu o realną, sejmową większość - zaapelował w czwartek do premiera Mateusza Morawieckiego marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

W czwartek podczas konferencji prasowej marszałek Sejmu Szymon Hołownia został zapytany, czy premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do niego z prośbą o spotkanie i na jakim etapie są ich kontakty.

"Te dochodzące do mnie zewsząd - acz nie bezpośrednio - gorące pragnienia pana premiera Morawieckiego, ale takie nieśmiałe, trochę skrywane, że chciałby się spotkać, ale jednak bezpośrednio nie zadzwoni, napisze pismo, odezwie się do klubu, minie w przejściu w sejmowym korytarzu i powie tylko dzień dobry, ale nic więcej, doprowadziły do tego, że w mojej głowie od wielu godzin kołacze się znany utwór Zbigniewa Wodeckiego +Opowiadaj mi tak+" - powiedział Hołownia.

"Opowiadaj, nikt nie opowiada tak, jak ty; choć bajeczki te na pamięć znam, jakże wszystko to cudownie brzmi (...)" - cytował Hołownia.

"Są jakieś granice, również w polityce, powagi i braku powagi. Jeżeli ktoś wie, że nie sformuje rządu, to po co ludziom głowę zawracać, wołając ich na ministrów na 14 dni, jeżeli tyle zechce wykorzystać. Po co opowiada Polkom i Polakom, że to jest polski rząd; co on zrobi przez 14 dni poza wzięciem odpraw" - pytał marszałek Sejmu.

"Jeżeli traktujemy się poważnie, to ja już nie wiem, co zrobić, nie mam pomysłu (...) nie wiem jeszcze, jak dać kosza premierowi Morawieckiemu, żeby do niego dotarło, że nikt nie chce z nim tego rządu robić, że nic z tego nie będzie, że czarna polewka, że niestety to zostało odrzucone" - mówił Hołownia.

"Ale on uparcie dalej przychodzi z kwiatami, dalej przychodzi w konkury i dalej sam siebie przekonuje, że z tego związku coś będzie. Nie będzie, panie premierze" - podkreślił.

"Niech pan, błagam, zakończy tę farsę i jak najszybciej pozwoli sformować w Polsce rząd, który zajmie się realnym rozwiązywaniem spraw w oparciu o realną, sejmową większość" - zaapelował do premiera Mateusza Morawieckiego marszałek Sejmu.

Jego zdaniem Morawiecki powinien jak najszybciej wygłosić exposé i poddać się ocenie Sejmu. "Rozumiem, że exposé ma już napisane i nie ma co czekać do 14 dnia na dwie godziny przed północą, żeby powiedzieć, że się jest gotowym jak się miało miesiąc na to, żeby się do tego kroku przygotować" - ocenił Hołownia.

"Będę gorąco do tego premiera namawiał, żebyśmy szybko to kończyli, szli pod głosowanie, moment prawdy, jest większość albo jej nie ma - jeżeli nie ma to zaczynamy drugi krok i jedziemy dalej. Nie ma na co czekać" - stwierdził. PAP/oprac ih