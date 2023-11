Powstaje nowy projekt. Kaucja za butelki ze szkła i plastiku oraz metalowe puszki będzie wynosiła 50 gr?

50 gr kaucji doliczone będzie do plastikowych butelek o pojemności do trzech litrów, butelek szklanych wielokrotnego użytku do półtora litra oraz do puszek metalowych do jednego litra - wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia resortu klimatu i środowiska.

W środę (22 listopada) na stronach RCL opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska ws. wysokości kaucji dla poszczególnych rodzajów opakowań objętych systemem kaucyjnym.

Zgodnie z propozycją do butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do trzech litrów (włącznie z ich zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych) do puszek metalowych o pojemności do jednego litra oraz butelek szklanych wielokrotnego użytku o pojemności do półtora litra, doliczona ma zostać kaucja w wysokości 50 gr.

Kaucja będzie doliczona do każdego opakowania.

— W ramach systemu kaucyjnego, przedsiębiorcy wprowadzający napoje w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym zobowiązani zostaną do umieszczania na tych opakowaniach oznakowania określającego wysokość kaucji. Natomiast przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu lub inny punkt objęty systemem kaucyjnym, uczestniczący w systemie kaucyjnym w zakresie co najmniej pobierania kaucji i zwracania kaucji oraz odbierania pustych opakowań i odpadów opakowaniowych, zobowiązani będą m.in. do zwrotu pobranej przy zakupie kaucji w momencie zwrotu opakowań lub odpadów opakowaniowych objętych systemem kaucyjnym — wskazano w ocenie skutków regulacji (OSR) projektu rozporządzenia.

W OSR zwrócono uwagę, że każdy kraj indywidualnie ustala, które rodzaje opakowań zostaną objęte systemem kaucyjnym.

Resort klimatu i środowiska wskazał, że najczęściej państwa europejskie obejmują kaucją opakowania z plastiku, szkła i metalu (Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, itd.) lub tylko wybrane opakowania (np. Norwegia nie obejmuje systemem opakowań szklanych, a w Holandii systemem objęte są jedynie opakowania z plastiku).

W państwach UE zróżnicowana jest też wysokość kaucji i w zależności od kraju waha się ona w granicach 0,07-0,25 euro. Ministerstwo podkreśliło, że najczęściej jest to ok. 0,10 euro, czyli ok 50 gr.

System kaucyjny w Polsce ma zacząć działać od 2025 roku. Duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych, będą musiały odbierać puste opakowania, natomiast te o mniejszej powierzchni, będą mogły przystąpić do systemu dobrowolnie. Nieodebrana kaucja zostanie przeznaczona na finansowanie systemu kaucyjnego.

autor: Michał Boroń