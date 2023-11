Pościg przez cztery powiaty. Kierowca próbował staranować auta olsztyńskich policjantów

34-letni kierowca z Łodzi nie zatrzymał się do kontroli i uciekał przed policją przez cztery powiaty, przejeżdżając przez Warmię i Mazury na Mazowsze. Został zatrzymany na policyjnej blokadzie. Mężczyzna przewoził ok. 50 tys. paczek papierosów.

Jak poinformował asp. Tomasz Markowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, w środę (22 listopada) przed godz. 11:00 policjanci z Olsztyna chcieli zatrzymać kierowcę samochodu dostawczego, który na drodze krajowej 16 przekroczył dozwoloną prędkość o ponad 20 km/h.

— Kierowca jednak postanowił uniknąć spotkania z policjantami i podjął próbę ucieczki. Swoim bezmyślnym zachowaniem zmusił policjantów do podjęcia pościgu, który wkrótce przeniósł się na trasę S7 i tam był kontynuowany, obejmując kolejne powiaty —podał policjant.

Do działań włączyli się policjanci z Ostródy, Nidzicy i Działdowa. Kierowca na wszelkie sposoby próbował uniknąć zatrzymania. Ominął jedną z blokad i zajeżdżał drogę radiowozom, próbował zepchnąć je z drogi, uszkadzając przy tym dwa z nich, stwarzając realne zagrożenie dla życia i zdrowia policjantów, a także stwarzając zagrożenie na drodze.

— Uciekając przekroczył granicę Warmii i Mazur, wjeżdżając na teren powiatu mławskiego. Tam w porozumieniu z mławskimi policjantami została utworzona blokada, która skutecznie powstrzymała uciekiniera. W sumie w pościgu na jego trasie udział wzięło 10 radiowozów — relacjonował asp. Markowski.

Za kierownicą auta dostawczego siedział 34-letni mieszkaniec Łodzi, który jak się okazało był już wcześniej notowany w związku z innymi przestępstwami. Nie posiadał uprawnień do kierowania, a w pojeździe przewoził około 50 000 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Ponadto auto, którym kierował miało tablice rejestracyjne pochodzące z innego pojazdu.

Mężczyzna trafił do policyjnej celi i wkrótce usłyszy zarzuty związane m.in. z przewożeniem papierosów bez polskich znaków akcyzy, niezatrzymaniem się do kontroli drogowej, kierowaniem bez uprawnień, licznymi wykroczeniami drogowymi oraz za używaniem tablicy rejestracyjnej przypisanej do innego pojazdu, co również jest przestępstwem. Grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.(PAP)

autor: Agnieszka Libudzka